Перед берлинским озером выстроились очереди (фото)

Пляж на озере Ванзе (Strandbad Wannsee) - один из самых больших пляжей на пресных водоемах в Европе. Он был открыт в 1907 году. Рассчитан на 12 тысяч человек, но в особо жаркие летние дни может вместить до 30 тысяч посетителей. Билет стоит 5,50 евро, со скидкой - 3,50 евро.
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(Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.
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(Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.
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(Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.
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(Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.
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Фюлингер-Зе
(Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.
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Мюриц
(Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.
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Дюммер-Зе
(Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.
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Гросер-Штехлинзе
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Коспуденер-Зе
(Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.
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Шальзе
(Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.
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Лучшие немецкие озера
Штайнхудер Мер
(Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.
Автор: Максим Нелюбин
Уникальный парк на озере Ванзе
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Павлиний остров
"Прусский рай" - так когда-то прозвали этот уединенный уголок посреди озера Ванзе, которое образует под Берлином река Хафель. От центра немецкой столицы до этого места - около 20 километров, от центра Потсдама - пять. Павлиний остров входит в число прусских дворцов и парков, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На открытке 1910 года изображен замок, построенный здесь в конце XVIII века.
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Павлиний остров
Любознательных посетителей начали пускать на Павлиний остров в 1821 году. Долгое время в большинстве своем это были состоятельные жители Берлина, так как добраться сюда в те времена было непросто - карету или лодку позволить себе мог не каждый. Доступ был открыт три дня в неделю и только в том случае, если на острове отсутствовали члены королевской семьи, для которых он был своего рода дачей.
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Павлиний остров
Современным туристам и любителям отдохнуть на природе куда проще. До парома, носящего имя прусской королевы Луизы, можно доехать на берлинском автобусе номер 218 от метро "Theodor-Heuss-Platz" или железнодорожной станции "S-Bahnhof Wannsee". Для тех, кто путешествует на машине, есть небольшая парковка в лесу около пристани. Плата за посещение острова входит в стоимость переправы - 4 евро.
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Павлиний остров
Обратите внимание на название улицы, ведущей к острову. Никольская дорога (Nikolskoer Weg) названа в честь царя Николая I, женой которого в 1817 году стала прусская принцесса Шарлотта - дочь Фридриха Вильгельма III (1770-1840) и Луизы. Принцесса посещала остров в детстве и позже со своим супругом. Чтобы радовать гостей, здесь даже построили такую русскую горку, которая, увы, не сохранилась.
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Павлиний остров
Никольская дорога, кстати, проходит мимо еще одной достопримечательности, напоминающей о династических связях Гогенцоллернов и Романовых, - этой русской избы, возведенной на берегу озера в 1819 году в честь королевского зятя и будущего царя - тогдашнего великого князя Николая Павловича. Она сохранилась, в ней сейчас расположен ресторан, а здесь изба изображена на литографии 1825 года.
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Павлиний остров
Паром курсирует каждые 15 минут. Сходим на берег и начинаем прогулку. "Павлиноостровский замок" (Schloss Pfaueninsel) находится в двух шагах. Доступ открыт для групповых экскурсий, билеты на которые продают в киоске около пристани. Если до начала еще есть время, можно подождать, заглянув в соседний розарий - первый розарий, созданный в Пруссии. Он был заложен в 1820-х годах Петером Йозефом Ленне.
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Павлиний остров
История замка тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), прозванной "прусской Помпадур". Их первые свидания проходили как раз на этом острове, но замка тогда здесь еще не было - остров был диким и заброшенным местом. Он идеально подходил для романтических встреч вдали от посторонних глаз.
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Павлиний остров
Фридрих Вильгельм II - племянник Фридриха Великого. Вильгельмина Энке - дочь армейского трубача, которой через несколько десятилетий король пожалует графский титул. Первого из пятерых детей от тогдашнего кронпринца она родила в 15-летнем возрасте. Считается, что этот замок прусский монарх решил построить в память о романтических моментах юности.
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Павлиний остров
Летний замок также предназначался для отдыха во время прогулок по озерам, которыми изобилуют эти окрестности Берлина и Потсдама. Внешне он должен был напоминать развалины римской виллы, а примером для строителей, как предполагается, послужил рисунок, сделанный где-то на острове Капри. Возведен замок из дерева, поэтому чем-то похож на декорацию, но внутри все отделали и обставили по-королевски.
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Павлиний остров
Однако, где искать павлинов!? Скорее всего, сначала вы их услышите, а потом увидите, если пути пересекутся, так как многие из них разгуливают здесь сами по себе на полной свободе. Эти вольные павлины регулярно навещают своих родственников разных окрасов, в том числе, белых, живущих в круглом павильоне в центре острова. Последуйте их примеру.
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Павлиний остров
На острове были найдены браслеты бронзового века, а также следы славянского поселения, однако интересующий нас период начался во второй половине XVII века, когда сюда завезли… кроликов. Убежать они не могли, плодились и размножались сотнями, принося казне бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма I (1620-1688) по двести талеров в год. В те времена остров прозвали Кроличьим.
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Павлиний остров
В 1685 году он был передан придворному алхимику Йоханнесу Кункелю, которому поручили наладить производство стекла в тогдашнем курфюршестве Бранденбург, экономику которого нужно было восстанавливать после Тридцатилетней войны. Здесь он создал рецепт рубинового стекла, а также занимался разными экспериментами, в которых иногда участвовал и сам Фридрих Вильгельм I, приезжавший из Потсдама.
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Павлиний остров
В 1689 году лаборатория Кункеля сгорела. За год до этого на трон взошел новый бранденбургский курфюрст - будущий первый король Пруссии Фридрих I. Он алхимику не благоволил и даже потребовал от него вернуть казне 8000 талеров за невыполненные обещания. В 1692 году Кункель уехал в Швецию, где добился большого успеха, а об острове при дворе примерно на сто лет забудут.
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Павлиний остров
В 1760-х годах остров стал служить местом свиданий для племянника Фридриха II Великого - кронпринца Фридриха Вильгельма и Вильгельмины Энке. В 1786 году кронпринц взошел на престол и стал прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. Дочь армейского трубача будет играть роль фаворитки вплоть до его смерти в 1797 году, несмотря на другие связи монарха - брачные и внебрачные.
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Павлиний остров
Их отношения будут длиться более 30 лет. Считается, что Вильгельмина Энке оказала значительное влияние на планы парка на Павлиньем острове. Создать его король задумал еще в 1793 году - в качестве продолжения Нового сада, расположенного в Потсдаме на берегу Святого озера. В 1787-1792 годах он построил там свой Мраморный дворец - памятник раннего классицизма.
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Павлиний остров
При закладке ландшафтного парка было решено сохранить около 300 древних дубов, росших на острове. Замок, который мы уже видели, был возведен на западной оконечности. В восточной части, где расположены луга, при Фридрихе Вильгельме II построили молочное подворье (Meierei).
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Павлиний остров
Подворью придали вид руин готического монастыря. В этом здании на первом этаже перерабатывали молоко, а на втором обустроили банкетный зал. Рядом расположен хлев, в котором держали и до сих пор держат домашних животных, а под крышей выводят птенцов ласточки. Кстати, рассказывают, что король даже сам доил здесь коров. По соседству сейчас можно увидеть пасущихся буйволов.
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Павлиний остров
Так подворье выглядело в 1885 году. При Фридрихе Вильгельме II на острове также построили две пристани. Одну - для королевской семьи, другую - для прочих посетителей и грузов. Тогда же здесь появились фонтаны, здание кухни, ледник в пирамиде, кегельбан, домик кастеляна и вольер для павлинов. В 1797 году, когда все это было завершено, король умер, а его метресса была вынуждена покинуть двор.
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Павлиний остров
На трон взошел Фридрих Вильгельм III. Вместе со своей супругой Луизой и детьми он посещал остров в летние месяцы, но Луизе здесь не очень нравилось. Замок казался королеве слишком тесным. В 1810 году Луиза скончалась из-за последствий тифа. Об этих временах и оккупации Пруссии наполеоновскими войсками мы подробно рассказывали в серии репортажей из русской колонии Александровка в Потсдаме.
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Павлиний остров
На этой иллюстрации королевская семья показана на Павлиньем острове в довоенные годы. После изгнания Наполеона и наступления мира овдовевший Фридрих Вильгельм III стал уделять ему особое внимание. Это место напоминало ему о счастливых временах с Луизой. В память о королеве на острове построили павильон с колоннами. В это же время в 1820-х годах здесь начали осуществлять планы Петера Йозефа Ленне.
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Павлиний остров
Позже Ленне займет должность генерального директора всех прусских садов, войдет в историю как выдающийся ландшафтный архитектор и создатель типа открытого пейзажного парка. В эти годы на острове появился зверинец, среди обитателей которого были обезьяны, львы, кенгуру, бурый медведь и олени. Всего здесь держали до 850 животных.
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Павлиний остров
Через несколько лет после смерти Фридриха Вильгельма III, скончавшегося в 1840 году, зверей перевезут в Берлин, где как раз будет создаваться первый в Германии зоопарк, а они составят его основу. При этом короле на острове также построили большую тропическую оранжерею, но в 1880 году она сгорела и не была восстановлена. В свою очередь, здание с этой открытки 1927 года на острове сохранилось…
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Павлиний остров
Так называемый Кавалерский дом (Kavaliershaus) предназначался для придворных, чиновников и гостей, а сейчас в нем живут сотрудники музейно-паркового управления. Дом построили в 1804 году, а через 20 лет расширили - дополнили готическим зданием из Гданьска, которое там хотели снести, но вместо этого разобрали и перевезли под Берлин.
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Павлиний остров
С ноября по февраль паром начинает ходить в 10 утра, в остальные месяцы - на час раньше. Заканчивает в разное время - в зависимости от времени года. Летом на острове работает небольшое кафе. Впрочем, нагуляв аппетит, будет трудно пройти мимо трактира "У Павлиньего острова", поджидающего гостей на обратном пути сразу за переправой.
Автор: Максим Нелюбин