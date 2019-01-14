 Переговоры России и США по договору о РСМД прошли безрезультатно | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2019

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Мир

Переговоры России и США по договору о РСМД прошли безрезультатно

США ожидают, что Россия уничтожит ракету, которая, по их мнению, нарушает заключенный в 1987 году договор о РСМД. В Женеве представители обеих стран не смогли договориться.

Ракетный комплекс Искандер

Ракетный комплекс "Искандер"

Переговоры между Россией и США о будущем договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проходившие в Женеве во вторник, 15 января, закончились безрезультатно. "Встреча вызвала разочарование", - написала в своем микроблоге в Twitter переговорщик со стороны США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон. "Очевидно, что Россия продолжает существенным образом нарушать договор и не готова объяснить, как она намерена вернуться к его полноценному и поддающемуся проверке соблюдению", - пояснила политик.

США ожидают, что Россия уничтожит ракетный комплекс наземного базирования с крылатой ракетой 9M729, который, по мнению Вашингтона и НАТО, подпадает под действие договора. США проинформируют о результатах дискуссии своих партнеров и союзников по НАТО, продолжила Томпсон.

"Вся тяжесть последствий… ляжет на Вашингтон"

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков, также принимавший участие в переговорах, заявил о необходимости "продолжать настойчиво разъяснять американской стороне, с одной стороны, контрпродуктивность попыток оказывать на Россию нажим, с другой стороны, - пагубность и тяжесть последствий того, что, видимо, надвигается, а именно - нотификации об официальном выходе США из договора".

Контекст

В Европарламенте прошли дебаты о договоре о РСМД. Депутаты недовольны намерением президента Трампа выйти из него и одновременно ждут от России отказа от создания ракет средней дальности. (15.11.2018)

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями? DW собрала основные факты. (22.10.2018)

Рябков отверг обвинения в нарушении договора, отметив, что в случае выхода из него США "вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон".

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

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    Автор: Ирина Филатова


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