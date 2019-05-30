 Переговоры в Москве по Афганистану завершились безрезультатно | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 30.05.2019

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Центральная Азия

Переговоры в Москве по Афганистану завершились безрезультатно

Позиции сторон по некоторым вопросам совпали, говорится в итоговом заявлении участников афганских переговоров. Однако Кабулу не удалось достичь перемирия с талибами.

Участники переговоров

Участники переговоров

Переговоры об афганском урегулировании между представителями правительства в Кабуле и радикальными исламистами их движения "Талибан", проходившие в Москве, завершились без конкретных результатов. Это следует из совместного заявления обеих сторон, опубликованного в четверг, 30 мая. Кабул надеялся договориться с талибами о перемирии.

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В заявлении говорится, что участники переговоров едины в необходимости прилагать усилия для достижения мира в Афганистане. На переговорах обсуждались вопросы будущего страны, вывода иностранных войск, защиты гражданского населения, прав женщин. По некоторым вопросам позиции сторон совпали, сообщается в документе, однако без каких-либо уточнений.

Это заявление ляжет в основу нового раунда переговоров, дата которого пока не определена.

В Москве находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация "Талибана". Изначальным поводом их визита было участие в российско-афганской конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений РФ и Афганистана. Однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.

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