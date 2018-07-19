 Первый энергоблок украинской АЭС заработал на топливе из США | Новости из Германии об Украине | DW | 19.07.2018

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Украина

Первый энергоблок украинской АЭС заработал на топливе из США

Один из блоков Южно-Украинской АЭС стал работать только на топливных сборках японо-американской компании Westinghouse. Планируется, что к 2020 году 6 из 15 энергоблоков в стране прекратят использовать российское топливо.

Штаб-квартира Westinghouse

Штаб-квартира Westinghouse

Третий блок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) стал первым энергоблоком в Украине, который работает только на топливных сборках японско-американской компании Westinghouse. Об этом сообщили в четверг, 19 июля в пресс-службе оператора АЭС Украины - компании "Энергоатом". До этого в реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. К 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок ЮУАЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС

Контекст

Уровень безопасности украинских АЭС не ниже, чем в странах ЕС или в США, считают эксперты, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС. Но украинские АЭС все же более уязвимы. (04.12.2014)

Киев подписал соглашение о поставках до 2020 года топлива для ядерных реакторов, произведенного американским концерном Westinghouse. (31.12.2014)

На Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков: 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, еще два - с ВВЭР-440. Все они были в советское время спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ. АЭС дают почти половину всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Российская компания ТВЭЛ  была основным поставщиком тепловыделяющих элементов для украинских реакторов. В 2014 году "Энергоатом" для диверсификации поставок ядерного топлива заключил соглашение с Westinghouse. В октябре 2017 года в украинской компании заявляли, что японско-американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены.

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    Автор: Анастасия Магазова


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