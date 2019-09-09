Первый электромобиль Porsche: четыре особенности модели Taycan

Немецкая компания Porsche прославилась дорогими спортивными автомобилями, которые она разрабатывает и выпускает с 1931 года, а также престижными внедорожниками. Долгое время многие считали, что кто-кто, а этот автостроитель от мощных двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов уж точно отказываться не станет.

Они заблуждались. 9 сентября 2019 года в специально сооруженных на территории головного завода в Штутгарте новых цехах началось серийное производство первой в истории фирмы полностью электрической модели: Porsche Taycan. DW рассказывает о четырех ключевых особенностях этого проекта.

Первый Porsche, работающий исключительно на электрической тяге

Taycan - первый автомобиль Porsche, работающий исключительно на электрической тяге. А вот гибридные моторы, сочетающие двигатель внутреннего сгорания и электромотор, компания начала устанавливать на своих моделях еще в 2011 году, когда наладила серийное производство Panamera S Hybrid.

Модель Porsche Panamera 4 E-Hybrid: опыт с гибридными моторами у компании уже есть

В 2014 году состоялась премьера внедорожника Cayenne S E-Hybrid. Это был уже плагин-гибрид или подзаряжаемый гибрид, он вырабатывает электроэнергию не только по ходу движения (торможения), но и оснащен большой литий-ионной батареей, для подзарядки которой автомобиль подключается к электрической сети. Теперь сделан следующий технологический шаг: началось производство полностью электрической модели.

Новая модель для нового сегмента в премиум-классе

Taycan - принципиально новая, а не просто оснащенная электрическим мотором имеющаяся серийная модель. "Мы сознательно выбрали сегмент, в котором наша марка до сих пор еще не была представлена", - говорит глава компании Porsche Оливер Блюме (Oliver Blume). Этот сегмент, по мнению обозревателя агентства dpa, "находится где-то между классической моделью 911 и четырехдверной Panamera".

Видимо, компания пошла по такому пути, чтобы, с одной стороны, выйти на рынок электромобилей с оригинальной разработкой, с другой - чтобы не создавать лишней конкуренции своим апробированным моделям. В качестве примера обозреватель dpa называет нынешний хит продаж компании Porsche, малый SUV Macan. Его, кстати, тоже будут предлагать в полностью электрической версии - но только с 2022 года.

Штутгарт, 9 сентября: Оливер Блюме представляет Porsche Taycan и результаты его испытаний

А почему компания Porsche вообще решила выпускать электромобили? Чтобы противостоять американской корпорации Tesla в премиум-сегменте? Чтобы улучшить свой экологический имидж, пострадавший в ходе дизельного скандала, в который ее втянули материнский концерн Volkswagen и его дочка Audi? Чтобы повысить свои шансы на рынках Китая, где государство всячески способствует внедрению электромобилей, и в США, где они особенно популярны среди богатых клиентов?

Видимо, все эти факторы сыграли свою роль. Правда, Оливер Блюме подчеркивает: "Мы развернулись в сторону электромобильности еще до того, как разгорелись дискуссии о будущем дизельного мотора и защите климата". Действительно, в штаб-квартире Porsche в Штутгарте еще в 2015 году провозгласили электромобили новым магистральным направлением развития отрасли (Mission E). В ускоренное продвижение по этому пути решено до 2022 года вложить 6 миллиардов евро.

Защита климата: зеленый завод с зеленым электричеством

Именно поэтому в том же 2015 году для производства Taycan начали строить несколько отдельных цехов на территории головного завода компании в штутгартском районе Цуффенхаузене. Принципиально новая производственная площадка - еще одна особенность проекта. Тут важен не только и даже не столько специфический экономический аспект, сколько инновационная экологическая концепция нового предприятия.

Цеха на территории головного завода Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене

Руководство компании объявило, что хотело бы соорудить производственную площадку для электромобилей на родном заводе и дополнительно нанять 1500 человек, но это будет дороже, чем построить новую фабрику где-то в другой части Германии или даже за ее пределами, где и расходы окажутся ниже, и места будет больше, чем в Штутгарте посреди города. В ответ трудовой коллектив согласился до 2025 года частично отказаться от предусмотренных тарифным соглашением повышений зарплат. Впрочем, потери, возможно, удастся компенсировать премиями, которые у Porsche особенно щедрые.

К тому же руководство Porsche выдвинуло лозунг: экологически чистый электромобиль должен сходить с конвейера на экологически чистом предприятии. Поэтому Taycan будет выпускаться в цехах, которые используют электричество из возобновляемых источников и отапливаются биогазом. Они построены с учетом новейших требований энергоэффективности, грузы между ними перевозятся на электрокарах, крыши засажены зеленью. Все это - конкретные шаги к созданию "фабрики будущего", не выбрасывающей в атмосферу вредный для глобального климата парниковый газ СО2 и вообще не наносящей ущерба окружающей среде: Zero Impact Factory.

Доверие к бренду: 30 тысяч заказов на "кота в мешке" за 150 тысяч евро

Taycan поступит в продажу уже в концу этого года - сначала в США, затем в Европе и Китае. Porsche собирается выпускать как минимум 20 тысяч электромобилей в год, новые производственные мощности дают возможность практически удвоить это количество. 9 сентября на церемонии начала производства глава компании Оливер Блюме объявил, что уже получено более 30 тысяч предварительных заказов. Это - еще одна особенность проекта.

Ведь клиенты, внося по 2500 евро, заказывали, по сути дела, "кота в мешке". Немецкая компания никогда прежде электромобилей не выпускала, новую модель вообще мало кто видел, тест-драйвов не было. Тем не менее доверие к бренду Porsche настолько велико, что состоятельные люди фактически вслепую оформляют заказы на машину, которая стоит в Германии (с учетом НДС) свыше 152 тысячи евро за модель Taycan Turbo и 185 тысяч евро за Taycan Turbo S.

Зато покупатель получает, согласно сайту компании Porsche, электромобиль мощностью соответственно 680 и 760 лошадиных сил, разгоняющийся до 100 километров в час за 3,2 и 2,8 секунды, имеющий запас хода в смешанном цикле (город-пригород) до 450 километров и 370 километров в загородном цикле. На зарядку аккумуляторной батареи переменным током (из обычной бытовой розетки) уходят от 9 до 10,5 часов. При использовании постоянного тока из станции быстрой зарядки процесс длится от 93 минут до 22,5 минут, если установка особенно мощная. В таком случае запастись энергией на ближайшие 100 километров можно за 5 минут, утверждает компания Porsche.

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