Первый полуфинал: добро пожаловать в планетарий "Евровидение-2019"!

На сцену "Евровидения" после двухлетнего перерыва вернулись светодиодные экраны. Их не хватало в прошлом году на конкурсе в Лиссабоне. Участники "Евровидения-2019" с лихвой восполнили пробел. Без красочной графики вряд ли удалось бы создать эффект парения над земным шаром певицы из Австралии Кейт Миллер-Хейдке и двух ее бэк-вокалисток. Впрочем, неземная любовь не стала темой песни "Zero Gravity" ("Невесомость"). Речь в ней идет о выходе из депрессии.

Звезды и космос на "Евровидении-2019"

Депрессия не грозит обладательнице самой красивой обнаженной ноги вечера - сербке Невене Божович. Она прошла в финал, несмотря на звездные штормы, разверзшиеся у нее над головой и грозящие поглотить ее в черную дыру. Большого впечатления баллада "Kruna" ("Корона") не произвела. Помимо внешних данных Невены, ее достоинством стало исполнение на сербском языке. При голосовании наверняка не обошлось без балканской солидарности. В финале мы увидим и дуэт из Словении. Юные Зала и Гашпар были далеко не единственными, кто пел под звездным небом компьютерной графики.

Hardcоre из Исландии

Шоу группы Hatari из Исландии

Слова "романтика" точно нет в словаре группы Hatari. Со своей композицией "Ненависть победит" (в переводе с исландского) этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein наверняка шокировал тех пуритан, которые вовремя не отправили несовершеннолетних детей спать. Иначе они стали свидетелями наглядной иллюстрации сексуальных практик в стиле БДСМ. Организаторы "Евровидения" и на этот раз гибко подошли к запрету политических тем на сцене конкурса. Сыновья из состоятельных исландских семей бичуют в своей композиции капитализм, общество потребления и за неделю с небольшим до выборов в Европарламент предрекают развал Европы.

Возможно, опыт работы в лиссабонском секс-шопе пригодился бы и представителю Португалии Конану Осирису. Но, как он поведал DW: "Не все в мире крутится вокруг секса. Гораздо больше - вокруг души". Жюри и зрители не оценили его постмодернистскую композицию, исполненную в дуэте с таким же экстравагантным, как и песня, танцором.

Ожидаемые финалисты "Евровидения-2019"

Тамта Годуадзе

В отличие от Сербии и Словении, солидарность в случае с представительницами Греции Катериной Дуска и Кипра Тамте Годуадзе не сыграла решающую роль. Катерина не только продемонстрировала великолепные вокальные данные, но исполнила вполне современную поп-композицию в стиле Кэти Перри "Better love". У аккредитованных на конкурсе журналистов не было сомнений в том, что в финале мы увидим и Тамту Годуадзе. Название ее песни "Replay" ("Повтор") стало говорящим. В музыкальном плане это не что иное, как копия "Fuego", с которой также выступавшая за Кипр, но живущая в Греции Елени Фурейра, заняла второе место на "Евровидении-2018" в Лиссабоне.

Гораздо интереснее судьба Тамты, этой грузинской Золушки: замужество в 14 лет, рождение дочери, развод в 20 лет, переезд в Грецию, где поначалу ей приходилось работать горничной, но затем - карьера настоящей поп-звезды, греческой Lady Gaga.

В числе других ожидаемых финалистов "Евровидения-2019" - инди-поп-группа из Чехии Lake Malawi. Публику они взяли не только современной аранжировкой "Friend of a friend", но и шармом. Его было более чем достаточно и у шведа Виктора Кроне, выступающего за Эстонии. И действительно, какой финал "Евровидения" без шведской поп-музыки, на этот раз упакованной в название "Storm" ("Штурм")?!

Сюрпризы первого полуфинала

А вот неожиданным для многих стал успех турка Серхата, выступающего за Сан-Марино, и белоруски Зены. Обе танцевальные композиции отправляют нас в прошлое. "Say Na Na Na" Серхата - в 70-е, а "Like it" Зены (сценическое имя Зинаиды Куприянович) - в начало нулевых годов.

Сюрпризом - неприятным - для канала "Россия", транслирующего конкурс в этом году, наверняка стало выступление Dana International. Во время исполнения победительницей "Евровидения-1998" баллады "Just thе way you are" (она спела ее, когда голосовали зрители) камера то и дело показывала крупным планом целующиеся в зале пары, в том числе однополые. Не подпадает ли это под запрет гомосексуальной пропаганды?! Ай-ай-ай - смайлик организаторам "Евровидения"!

