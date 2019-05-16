Первый канал объявил победителями "Голос. Дети" всех финалистов

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в пятницу, 24 мая, аннулировал результаты конкурса "Голос. Дети", в котором первое место заняла дочь певицы Алсу, 11-летняя Микелла Абрамова, и объявил победителями вокального шоу всех девятерых его финалистов. Продюсер признал, что на итоги зрительского голосования 26 апреля "оказывалось воздействие".

Он, однако, не назвал виновных в накрутке голосов, не пояснил, последуют ли за их действия какие-либо санкции, и не уточнил, какие именно изменения будут внесены в механизм голосования, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Между тем сама Микелла Абрамова, дочь бизнесмена Яна Абрамова и исполнительницы Алсу, в спецвыпуске проекта на Первом канале не участвовала. Руководство канала решило не проводить 24 мая новое голосование. В итоге победителями были признаны Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, а также не пришедшая на эфир Абрамова.

Все призеры получили по 1 млн рублей.

Компания Group-IB, проводившая расследование хода зрительского голосования в финале вокального шоу, выявила массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. В сообщении отмечалось, что это участница под номером 07 - в финале под ним выступала Микелла Абрамова.

Именно она 26 апреля победила в шоу, набрав в итоговом голосовании 56,5 процента голосов телезрителей. Конкурсант Ержан Максим занял второе место, получив 27,9 процента голосов. Зрители, однако, сочли победу Абрамовой сфальсифицированной. Первый канал признал аномальность прошедшего голосования и инициировал его расследование.

"Голос. Дети" - российская адаптация нидерландского телевизионного вокального конкурса "The Voice. Kids". Проект выходит на "Первом канале" с февраля 2014 года.

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