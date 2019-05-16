 Первый канал объявил победителями ″Голос. Дети″ всех финалистов | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2019

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Россия

Первый канал объявил победителями "Голос. Дети" всех финалистов

Дочь певицы Алсу, 11-летняя Микелла Абрамова, на спецвыпуск "Голос. Дети" не пришла. Тем не менее, гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ее в числе девяти победителей шоу. Нового голосования не проводилось.

Микрофон

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в пятницу, 24 мая, аннулировал результаты конкурса "Голос. Дети", в котором первое место заняла дочь певицы Алсу, 11-летняя Микелла Абрамова, и объявил победителями вокального шоу всех девятерых его финалистов. Продюсер признал, что на итоги зрительского голосования 26 апреля "оказывалось воздействие".

Он, однако, не назвал виновных в накрутке голосов, не пояснил, последуют ли за их действия какие-либо санкции, и не уточнил, какие именно изменения будут внесены в механизм голосования, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Контекст

Этим харизматичным парням не приходится блистать на телеэкране. Тем не менее, без них немыслимы такие шоу, как "Голос" или "Кто хочет стать миллионером?". (10.01.2017)

Дочь российской певицы Алсу выиграла финал телешоу, набрав более 56 процентов голосов. Оператор голосования сообщил об "аномальностях" в распределении голосов. (27.04.2019)

Между тем сама Микелла Абрамова, дочь бизнесмена Яна Абрамова и исполнительницы Алсу, в спецвыпуске проекта на Первом канале не участвовала. Руководство канала решило не проводить 24 мая новое голосование. В итоге победителями были признаны Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, а также не пришедшая на эфир Абрамова.

Все призеры получили по 1 млн рублей.

Компания Group-IB, проводившая расследование хода зрительского голосования в финале вокального шоу, выявила массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. В сообщении отмечалось, что это участница под номером 07 - в финале под ним выступала Микелла Абрамова.

Именно она 26 апреля победила в шоу, набрав в итоговом голосовании 56,5 процента голосов телезрителей. Конкурсант Ержан Максим занял второе место, получив 27,9 процента голосов. Зрители, однако, сочли победу Абрамовой сфальсифицированной. Первый канал признал аномальность прошедшего голосования и инициировал его расследование.

"Голос. Дети" - российская адаптация нидерландского телевизионного вокального конкурса "The Voice. Kids". Проект выходит на "Первом канале" с февраля 2014 года.

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