Первый израильский луноход успешно отправлен к спутнику Земли

Первый израильский космический аппарат посадочный модуль с луноходом Beresheet успешно отправлен к Луне. Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02.45 по среднеевропейскому времени (04.45 мск) с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Помимо израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Станция была разработана израильской некоммерческой организацией SpaceIL. Создание обошлось в 84 млн евро, большая часть средств поступила от частных доноров. Аппарат установит на спутнике Земли флаг Израиля и исследует магнитное поле Луны. Полученные данные могут помочь в изучении ее формирования.

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

