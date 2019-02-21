 Первый израильский луноход успешно отправлен к спутнику Земли | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2019

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Мир

Первый израильский луноход успешно отправлен к спутнику Земли

Станция с луноходом Beresheet может стать первым в истории аппаратом с частным финансированием, севшим на другое небесное тело. Он исследует магнитное поле Луны, посадка на которую ожидается 11 апреля.

Старт ракеты-носителя с израильским аппаратом

Старт ракеты-носителя с израильским аппаратом

Первый израильский космический аппарат посадочный модуль с луноходом Beresheet успешно отправлен к Луне. Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02.45 по среднеевропейскому времени (04.45 мск) с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Помимо израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

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Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Станция была разработана израильской некоммерческой организацией SpaceIL. Создание обошлось в 84 млн евро, большая часть средств поступила от частных доноров. Аппарат установит на спутнике Земли флаг Израиля и исследует магнитное поле Луны. Полученные данные могут помочь в изучении ее формирования. 

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