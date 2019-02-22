 Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны

Зонд Beresheet совершил важный маневр на пути к посадке на Луну 11 апреля. Израиль приблизился к тому, чтобы стать четвертой страной, посадившей аппарат на спутник Земли.

Израильский лунный модуль перед отправкой в космос (фото из архива)

Израильский лунный модуль перед отправкой в космос (фото из архива)

Первый израильский лунный зонд Beresheet успешно совершил важный маневр на пути к посадке на Луну, выйдя на орбиту спутника Земли. Об этом сообщается в аккаунте миссии в Twitter в четверг, 4 апреля.

Контекст

Китайский зонд "Чанъэ-4" будет изучать обратную сторону Луны с помощью технологий, разработанных в немецком университете. Прибор, в частности, поможет высадке человека на Луну. (03.01.2019)

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

Ожидается, что Beresheet сядет на поверхность Луны 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством после США, России и Китая, посадившим аппарат на Луну. Кроме того, в случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории частным аппаратом, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Проектом занимается некоммерческая организация SpaceIL. Лунный зонд должен изучить магнитное поле спутника Земли, а также установить на его поверхности израильский флаг.

Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Лунное затмение в Альпах

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако нынешнее затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • лунное затмение в Бразилии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему "кровавая Луна"?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:03

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне

Контекст

"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

В ночь с 27 на 28 июля Луна на 103 минуты окрасилась в багрово-красный цвет. Это было самое продолжительное полное лунное затмение XXI столетия. (28.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне  

"Суперлуна" в небе над Землей  

Япония представила инновационный луноход для Google X Prize  

Также по теме

USA, Cape Canaveral: Israel schickt Raumsonde zum Mond

Первый израильский луноход успешно отправлен к спутнику Земли 22.02.2019

Станция с луноходом Beresheet может стать первым в истории аппаратом с частным финансированием, севшим на другое небесное тело. Он исследует магнитное поле Луны, посадка на которую ожидается 11 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко записал повторное видеообращение к Зеленскому  

Reuters: Казармы для наемников под Краснодаром построены под видом пионерлагеря  

Семья жертвы рейса MH17 подала в США иск против "Сбербанка" и ВТБ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно