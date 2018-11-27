Первые снимки InSight с Марса: что осталось за кадром

Космический аппарат NASA InSight передал на Землю первые фотографии после успешной посадки на Марс. Карикатурист Сергей Елкин о том, что не вошло в "селфи" марсохода.
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