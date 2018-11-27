 Первые снимки InSight с Марса: что осталось за кадром | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Первые снимки InSight с Марса: что осталось за кадром

Космический аппарат NASA InSight передал на Землю первые фотографии после успешной посадки на Марс. Карикатурист Сергей Елкин о том, что не вошло в "селфи" марсохода.

Карикатура Сергея Елкина о посадке аппарата InSight на Марс

Смотрите также:

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:46
Now live
01:46 мин

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

Контекст

Аппарат InSight совершил успешную посадку на Марсе

Достигший Марса аппарат был запущен в мае 2018 года. Цель миссии InSight - исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Стоимость составляет около 650 млн евро. (26.11.2018)  

Немецкий астронавт: Не сомневаюсь в "Союзах" и после аварии

Бывший немецкий астронавт и советник гендиректора Европейского космического агентства Томас Райтер в интервью DW рассказал о последствиях аварии "Союза" и своей вере в российскую технику. (12.10.2018)  

Чем занимается новый командир МКС

Александер Герст - первый немецкий астронавт, который возглавил Международную космическую станцию. Что входит в его обязанности? (04.10.2018)  

Как у немцев появился свой Гагарин

40 лет назад первым из немцев в космосе побывал Зигмунд Йен - 90-й в списке всех летавших в космос, а также первый и единственный космонавт из ГДР. (26.08.2018)  

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (13.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Керченский кризис: что говорит международное право  

Меркель и Путин обсудили Керченский кризис  

Россия не признала победу украинского банка по иску об аннексии Крыма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно