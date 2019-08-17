Первоклассники в Германии: все ли должны знать немецкий язык?

Первая неделя учебы в начальной школе имени поэта и переводчика Кристиана Моргенштерна (Christian Morgenstern) в западноберлинском районе Шпандау. В одном из классов висит красочный плакат: "Поздравляю с поступлением в школу!" Около двух десятков первоклашек-шестилеток слушают учителя. Кто-то с бóльшим вниманием, а кто-то, кажется, больше сконцентрирован на своем новом пенале. Перед каждым учеником - табличка с именем. Среди учеников есть Мехмет, Шакира, Амина, Рой, а вот традиционных немецких имен - Флориан, Штефан, Аня - почти нет.

В школе учатся около 570 детей в возрасте от шести до двенадцати лет. Ученики и ученицы родом из 42 стран, включая Турцию, Болгарию, Сирию, Грецию и Нигерию. В первом классе более 80 процентов детей являются выходцами из семей мигрантов, и многие из них начинают свое образование почти без навыков общения на немецком языке.

В школу без знаний немецкого: возможно ли это?

В этот раз начало учебного года совпало с общенациональными дебатами о том, следует ли допускать до учебы в первом классе тех шестилеток, которые не владеют немецким языком. Обсуждения начались после высказываний Карстена Линнемана (Carsten Linnemann), одного из лидеров Христианско-демократического союза (ХДС).

Карстен Линнеман

В интервью газете Rheinische Post в начале августа политик призвал ужесточить требования к языку обучения, заявив, что "ребенку, который едва говорит и понимает по-немецки, еще нет места в начальной школе", и вместо этого не владеющие немецким мальчики и девочки должны получить дополнительное дошкольное образование.

Высказывания Линнемана вызвали отрицательную реакцию со стороны немецких СМИ, а также у других членов ХДС. Однако опрос, опубликованный в среду, 14 августа, социологическим институтом Insa, показал, что не все немцы думают одинаково. Из опрошенных 2060 человек ровно половина - 50,2% - согласились с заявлением Линнемана, а не согласились с ним 32,1%. После ранжирования респондентов по политической принадлежности оказалось, что Линнемана поддержали более 60% сторонников ХДС. А наибольшую поддержку его словам выразили последователи правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 85,9%.

Опрошенные преподаватели также разошлись во мнениях. Некоторые поддерживают более строгие проверки владения языком, прежде чем ребенок начинает посещать начальную школу. Другие подчеркивали важность скорейшего вовлечения детей в процесс обучения на немецком для повышения их языковых способностей.

В детсадах Германии не хватает мест, и это проблема

Карина Йенихе (Karina Jehniche), директор школы имени Моргенштерна, говорит, что она решительно выступает за то, чтобы лучше готовить детей до того, как они начинают учиться в школе. Но при этом Йенихе заявляет, что против "мер общего характера". "Как и в любой школе, развитие каждого отдельно взятого ребенка отличается от развития других. Многие из "наших" детей ранее общались только на родном языке", - говорит директор.

Карина Йенихе

Кто-то из детей мог бы посещать немецкий детский сад (Kita). Но в крупных городах Германии мест в детсадах всем нуждающимся не хватает, и из-за этого начальные школы не могут рассчитывать, что у всех детей будет достаточно языковой практики.

В каждом из первых классов школы имени Моргенштерна работает пара учителей и один помощник. Среди учителей есть говорящие на польском, арабском и турецком. Некоторые из них знают на своем опыте, что значит ходить в школу, изучая немецкий как новый язык обучения.

Детям рекомендуется говорить только по-немецки, как в классе, так и во время перемен, а те, кто испытывает трудности, могут ходить на дополнительные уроки языка. "Чем больше мы сможем удовлетворять индивидуальные потребности детей, тем лучше", - говорит директор Йенихе.

Немецкий язык для детей и родителей

В первом классе все длится значительно дольше, чем среднестатистически. Во время простой игры, в рамках которой дети запоминают имена друг друга, сразу становится понятно, кто из учеников уже знаком с немецким языком, а кто нет. Некоторые дети по понятным причинам стесняются новой обстановки, а кто-то изо всех сил пытается сразу включиться в игру. Юные ученики и ученицы терпеливо относятся к своим одноклассникам, а те, кто лучше прочих говорят на немецком, предлагают свою помощь другим.

Начало учебного года может быть осложнено и в старших классах, поскольку иногда дети на каникулах не говорят по-немецки, что порой приводит к большому отставанию в языковом развитии. Разный уровень владения немецким языком не только создает проблемы для учителей, но и затрудняет общение с родителями учащихся.

Директор Йенихе рассказывает, что школа проводит специальные вечера, чтобы пообщаться с родителями на предмет их ожиданий, а также сообщить о своих ожиданиях от них. Преподаватели поощряют не говорящих по-немецки родителей записываться на языковые курсы. "Например, сирийские дети, кажется, довольно быстро осваивают немецкий, и мы часто узнаем, что их родители также изучают немецкий язык", - говорит Йенихе.

Германия является одним из наиболее популярных направлений миграции в мире. Карина Йенихе считает, что эту тенденцию следует принять. "Тот факт, что так много детей начинают учиться в школе, почти не зная немецкий, не должен восприниматься как нечто негативное. Это следует рассматривать как возможность. Мы воспитываем здесь очень восприимчивую и прогрессивную среду", - резюмирует директор школы.

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