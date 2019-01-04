 Первая в Новом году акция ″желтых жилетов″ оказалась малочисленной | Новости из Германии о Европе | DW | 05.01.2019

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Европа

Первая в Новом году акция "желтых жилетов" оказалась малочисленной

Хотя акция "желтых жилетов" в Париже собрала несколько сотен человек, она переросла в столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ.

Протест желтых жилетов в Париже (фото из архива)

Протест "желтых жилетов" в Париже (фото из архива)

Сторонники движения "желтых жилетов" в субботу, 5 января, снова вышли на протесты. В акции приняли участие куда меньше активистов, чем во время предыдущих протестов. В центре Парижа собрались лишь несколько сотен человек, в других городах: от нескольких десятков до 1,2 тысяч. Протест во французской столице перерос в столкновения с полицией, она применила слезоточивый газ, сообщает dpa.

Контекст

Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Ранее активисты "желтых жилетов" попытались блокировать логистический центр Amazon в департаменте Сона и Луара на востоке страны, 18 человек были задержаны, пишет AFP. Пять человек были задержаны при попытке блокировать два нефтяных предприятия в Тулузе, их также связывают с движением "желтых жилетов", сообщала 4 января газета Le Figaro.

"Жилеты" наступают

Акции протеста, организованные "желтыми жилетами", начались в середине ноября из-за намерения властей Франции ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Самая многочисленная акция "желтых жилетов" насчитывала около 282 тысяч участников по всей стране, она прошла 17 ноября.

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  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Le Figaro

Аудио- и видеофайлы по теме

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Меркель заговорила по-французски, а Макрон - по-немецки  

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