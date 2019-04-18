Первая встреча Путина и Кима пройдет 25 апреля

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Первый после переизбрания" на посту главы Госсовета "визит он наносит в нашу страну", отметил Ушаков. Помощник президента напомнил, что приглашение было передано еще в 2017-2018 годах. "Долго согласовывали сроки", - добавил он.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что переговоры пройдут на острове Русский, который входит во Владивостокский городской округ.

Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров. Переговоры между главами государств пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский - студенты получили внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие. Во Владивостоке Ким Чен Ыну будет предложена культурная программа, включающая места, которые посещал его отец в 2002 году. Сам Ким Чен Ын побывает в России впервые.

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