 Пентагон считает Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2018

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Россия

Пентагон считает Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Информационные операции России в киберпространстве имеют целью повлиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны США.

Силуэт предполагаемого хакера

В первом документе по стратегии в сфере кибербезопасности за время президентства Дональда Трампа Минобороны США назвало Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве. Россия проводила виртуальные информационные операции с целью оказать влияние на население США и бросить вызов американским демократическим процессам, указывается в кратком обзоре киберстратегии Пентагона, о котором во вторник, 18 сентября, сообщает Fox News.

В свою очередь Китай предпринимает попытки завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний, отмечается далее.

Контекст

Минобороны США выражает намерение "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.

В случае войны с противником будут бороться кибервойска

Одновременно в документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности будут бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами.

Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и Северная Корея, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам Соединенных Штатов.

Стратегия в сфере кибербезопасности, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, является первым подобным документом Пентагона с 2015 года.

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    Автор: Илья Коваль


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