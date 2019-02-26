 Пентагон прогнозирует пик боевой мощи российской армии в 2028 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

Пентагон прогнозирует пик боевой мощи российской армии в 2028 году

Пока США воевали в Ираке и Афганистане, Россия и Китай ударно модернизировали свои армии, заявили в Пентагоне. США пришло время заменить вооружение и готовиться к потенциальным конфликтам.

Российские военные в Алеппо

Российские военные в Алеппо

Боевая мощь российской армии достигнет своего максимума к 2028 году, что дает американской армии почти десять лет для подготовки к этой угрозе. Об этом, согласно сообщению агентства Reuters во вторник, 26 февраля, заявил глава министерства армии США (фактически гражданский заместитель министра обороны) Марк Эспер.

Контекст

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По прогнозам министра, модернизация российской армии выведет ее на пик возможностей к 2028 году, а китайская армия достигнет вершины своих боевых возможностей несколько позже - к 2030 году. Эспер подчеркнул, что Россия и Китай годами модернизировали свои вооруженные силы, в то время как США были вовлечены в боевые конфликты на Ближнем Востоке. Ценой войн в Афганистане и Ираке стала недостаточная готовность к конфликтам с Россией и Китаем, отметил Эспер, подчеркнув, что Соединенным Штатам необходимо провести смену поколений систем вооружений, служащих уже более 40 лет.

В 2018 году США потратили на военные нужды 643,3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России и, кроме того, заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов), сказано в докладе Международного института стратегических исследований, опубликованном в феврале 2019 года. В то же время эксперты этого института уже несколько лет говорят об успехах России и Китая в деле модернизации вооруженных сил. В частности, этому посвящен доклад Международного института стратегических исследований от 2018 года. "Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы", - сказано в докладе. В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

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    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

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