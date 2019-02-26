Пентагон прогнозирует пик боевой мощи российской армии в 2028 году

Боевая мощь российской армии достигнет своего максимума к 2028 году, что дает американской армии почти десять лет для подготовки к этой угрозе. Об этом, согласно сообщению агентства Reuters во вторник, 26 февраля, заявил глава министерства армии США (фактически гражданский заместитель министра обороны) Марк Эспер.

По прогнозам министра, модернизация российской армии выведет ее на пик возможностей к 2028 году, а китайская армия достигнет вершины своих боевых возможностей несколько позже - к 2030 году. Эспер подчеркнул, что Россия и Китай годами модернизировали свои вооруженные силы, в то время как США были вовлечены в боевые конфликты на Ближнем Востоке. Ценой войн в Афганистане и Ираке стала недостаточная готовность к конфликтам с Россией и Китаем, отметил Эспер, подчеркнув, что Соединенным Штатам необходимо провести смену поколений систем вооружений, служащих уже более 40 лет.

В 2018 году США потратили на военные нужды 643,3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России и, кроме того, заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов), сказано в докладе Международного института стратегических исследований, опубликованном в феврале 2019 года. В то же время эксперты этого института уже несколько лет говорят об успехах России и Китая в деле модернизации вооруженных сил. В частности, этому посвящен доклад Международного института стратегических исследований от 2018 года. "Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы", - сказано в докладе. В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

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