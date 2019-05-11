 Пентагон не намерен досрочно отзывать солдат с мексиканской границы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2019

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Мир

Пентагон не намерен досрочно отзывать солдат с мексиканской границы

Военнослужащие США не уйдут, пока граница с Мексикой не будет в безопасности, заявил и.о. главы Минобороны. Ранее Пентагон выделил 1,5 млрд долларов на возведение 125-километрового участка стены.

Военнослужащие США на границе с Мексикой

Военнослужащие США на границе с Мексикой

Минобороны не намерено досрочно отзывать солдат, размещенных на границе с Мексикой. "Мы не уйдем, пока граница не будет в безопасности", - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в субботу, 11 мая. Ожидается, что американские военнослужащие будут находиться в регионе до конца сентября текущего года.

По словам Шанахана, сейчас на приграничных территориях размещены более 4300 солдат США. Они занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач. При этом военнослужащим запрещено выполнять правоохранительные функции.

Контекст

Президент США хочет отгородится от Мексики бетонным забором и требует для этого 8,6 миллиарда долларов из бюджета. DW собрала главные факты о стене Дональда Трампа. (15.03.2019)

Нижняя палата Конгресса США подала в суд на Трампа за то, что он ввел режим ЧС, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса. (06.04.2019)

1,5 млрд долларов на 125-километровую секцию стены в Аризоне и Техасе

Днем ранее Минобороны Соединенных Штатов выделило 1,5 млрд долларов (в пересчете - 1,34 млрд евро) на строительство 125-километрового участка стены на границе с Мексикой в американских штатах Аризона и Техас. В конце марта ведомство уже выделяло один миллиард долларов на возведение другой секции в Техасе.

Президент США Дональд Трамп считает, что стена на границе США с Мексикой является единственным средством для сдерживания нелегальной миграции из государств Центральной Америки. Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.

В конце 2018 года споры вокруг стены стали причиной шатдауна - частичной блокировки работы государственных учреждений США. Она продолжалась 35 дней, став самой длительной в истории страны.

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  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 02:43

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

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