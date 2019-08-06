Пентагон назвал сроки разработки в США гиперзвукового оружия

Вашингтон уже в ближайшее время сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие. Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер. Он дал первое полномасштабное интервью с момента вступления в должность в июле. Выдержки из беседы приводит в среду, 21 августа, американский информационный канал Fox News Channel. "Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет, если вам так угодно", - заявил он, отвечая на вопрос репортера.

Как передавал в июне американский журнал Defense News со ссылкой на ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения данного типа оружия.

Москва пытается расширить ядерный арсенал

В ходе беседы с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона коснулся также ситуации со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. - Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - заявил он.

"Нам нужно убедиться, что мы включим эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года, подчеркнул Эспер.

"Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - отметил он.

Пойдет ли НАТО на развертывание новых ракет?

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее неоднократно говорил, что в ответ на выход Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО не собирается развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Источники DW в НАТО, однако, на условиях анонимности все-таки не исключали, что альянсу придется принять "тяжелое решение" и разместить на европейской территории дополнительное ядерное оружие.

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