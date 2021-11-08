И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
Меньше месяца остается до выборов в Госдуму. Многие критики Кремля не cмогли баллотироваться, из-за их "связей" с "экстремистскими организациями". Или им пришлось столкнуться с трудностями, например, с кандидатами-двойниками. Во вторник на съезде ЕР выступил Владимир Путин. Главным предвыборным "подарком" президента стали 500 млрд рублей, которые он распорядился выдать пенсионерам и силовикам.