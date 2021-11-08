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Пенсия

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

Mahnmal für die ermordeten Juden, Berlin

Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям 12.10.2021

Правительство Германии будет выплачивать ежемесячные пенсии в размере 375 евро евреям, пережившим блокаду Ленинграда. DW - о том, почему и на каком основании было принято именно такое решение.
Nonna Rewzina smiles during an interview with the Associated Press in Berlin, Germany, Sunday, Aug. 15, 2021. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany organization that handles claims on behalf of Jews who suffered under the Nazis says Germany has agreed to extend compensation to Jewish survivors who endured the World War II siege of Leningrad and two other groups who had so far not received any monthly pensions. (AP Photo/Michael Sohn)

Германия будет выплачивать пенсии евреям-блокадникам 06.10.2021

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, а также бежавшие от нацистов в других регионах Европы, будут получать от правительства ФРГ ежемесячную пенсию в размере 375 евро.
15.07.2021 Nzinga Tull, Hubble systems anomaly response manager at NASAs Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, USA, works in the control room July 15, 2021, to restore Hubble to full science operations. The team proceeded carefully and systematically from there. Over the following two weeks, more than 50 people worked to review, update, and vet the procedures to switch to backup hardware, testing them on a high-fidelity simulator and holding a formal review of the proposed plan. Editorial Use Only. Handout Photo by Rebecca Roth/GSFC NASA/ABACAPRESS.COM

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА 21.09.2021

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.
Members of a local election commission count ballots at a polling station inside Kazansky railway terminal after polls closed during a three-day long parliamentary election in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Немецкие эксперты: Выборы в Госдуму были репетицией президентских 20.09.2021

На думских выборах, считают опрошенные DW берлинские политологи, отрабатывались методы, гарантирующие властям нужный результат, которые будут применяться и на выборах президента в 2024 году.

An arrested Belarus opposition supporter waves from behind a barred window of a detention center in Minsk Sunday, 26 March 2006. Hundreds of Belarusian opposition activists are still in jail on Sunday, one day after mass crackdowns by the government. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Пенсионерка, священник, блогер: кого власти Беларуси считают террористами? 15.09.2021

В списке лиц, "причастных к терроризму", составленном КГБ Беларуси, более 40 человек. Среди них - лидеры оппозиции, блогеры, пенсионеры, есть даже священник. DW - о некоторых из них.
29.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 29, 2019: A Russian Investigative Committee van at Moscow's Gagarinsky District Court. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

В Подмосковье задержаны два мигранта по делу об убийстве пенсионерки 14.09.2021

По сообщению СК, двое мужчин подозреваются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины в Подмосковье. Задержаниям предшествовал сход местных жителей, потребовавших депортировать мигрантов.
ARCHIV - 11.09.2015, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Bürgerfest im Garten von Schloss Bellevue in Berlin ihre Hände zu einer Raute geformt. (zu dpa Mit 66 Jahren...hat Merkel für Rentenpläne keine Zeit am 15.07.2020) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Чем займется Меркель после выборов и сколько будет получать на пенсии 10.09.2021

26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует - она собирается выйти на пенсию. Что будет делать Меркель после ухода с поста канцлера?
6541190 11.05.2021 Riot police officers work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. Maksim Bogodvid / Sputnik

Путин подписал указы о выплате силовикам 15 тысяч рублей 31.08.2021

Разовые выплаты получат российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Оппозиция назвала это подкупом избирателей в преддверии выборов в Госдуму.

500 миллиардов от Путина или как Кремль готовится к выборам в Госдуму. DW Новости (25.08.21) 25.08.2021

Меньше месяца остается до выборов в Госдуму. Многие критики Кремля не cмогли баллотироваться, из-за их "связей" с "экстремистскими организациями". Или им пришлось столкнуться с трудностями, например, с кандидатами-двойниками. Во вторник на съезде ЕР выступил Владимир Путин. Главным предвыборным "подарком" президента стали 500 млрд рублей, которые он распорядился выдать пенсионерам и силовикам.

Эксперты о "подарках" Путина силовикам и пенсионерам накануне выборов (25.08.2021) 25.08.2021

Президент РФ на съезде "Единой России" поручил выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам, военным и полиции - по 15 тысяч. По мнению политологов, такие действия могут только разозлить людей перед выборами.

Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Подкуп избирателей - последний шанс "Единой России" и Путина 23.08.2021

Обещания новых денежных выплат перед выборами - свидетельство морального банкротства Путина. Кроме подкупа и угроз ему нечего предложить избирателям, считает Федор Крашенинников.
23.08.2021 Im Vorfeld der Duma-Wahl hat Wladimir Putin finanzielle Hilfe für Rentner verkündet.

Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость? 23.08.2021

На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference following talks with state leaders to discuss anti-coronavirus measures at the Chancellery in Berlin, Germany August 10, 2021. REUTERS/Christian Mang/Pool

Назван размер пенсии Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера 14.08.2021

Около 15 тысяч евро будет получать нынешний канцлер Германии, когда осенью покинет свой пост. Расчет ее пенсии производился согласно соответствующим законам.
24.01.2019, Russland, Sotschi: SOCHI, RUSSIA - JANUARY 24, 2019: An elderly woman walking in Flag Square. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

Более трети россиян хотят работать, "пока позволит здоровье" 03.08.2021

Лишь 30% россиян намерены перестать работать по достижению пенсионного возраста, выяснили авторы соцопроса, проведенного сервисом hh.ru и финтех-компанией "Деньги Вперед".
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