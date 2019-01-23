 Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу

Трамп планировал выступить перед Конгрессом США с традиционными обращением "О положении страны". Однако спикер Палаты представителей заявила, что это невозможно до окончания "шатдауна".

Нэнси Пелоси (фото из архива)

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу "О положении страны", пока правительство не возобновит свою работу. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду, 23 января.

Ранее Нэнси Пелоси уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде. Однако в среду президент уведомил спикера, что все же намерен выступить с обращением как и было запланировано - 29 января в зале заседания Палаты представителей.

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Пелоси заявила, что это невозможно. "Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе", - говорится в заявлении Пелоси.

"Шатдаун" - самый долгий в истории США

Дональд Трамп и представительница партии демократов Нэнси Пелоси обвиняют друг друга в продолжающемся почти пять недель "шатдауне". Работа большинства государственных структур в США оказалась парализована в связи со спором между президентом и демократами. Трамп требует, чтобы Конгресс выделил 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Однако демократы, имеющие большинство в Палате представителей, отвергают этот проект.

21 декабря Конгресс США не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год. В связи с этим около 800 тысяч американских госслужащих не получают зарплату более месяца, многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. "Шатдаун" продолжается уже 33 дня, это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США.

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    Автор: Илья Коваль


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