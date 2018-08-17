 Пашинян отчитался на митинге о первых 100 днях своего премьерства | Новости из Германии о Европе | DW | 17.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Пашинян отчитался на митинге о первых 100 днях своего премьерства

На митинге в Ереване премьер-министр Армении заявил о ликвидации коррупции, монополии на импорт товаров, а также о независимости судов. Пашинян пообещал придать экономике страны новое дыхание.

Митинг в Ереване 17 августа 2018 года

Митинг в Ереване 17 августа 2018 года

Новому армянскому правительству за первые три месяца работы удалось решить вопросы, связанные с естественным функционированием страны и развитием экономики, избежать потрясений, свойственных обществам, пережившим революцию или смену власти. Об этом в пятницу, 17 августа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на многотысячном митинге, приуроченном к 100 дням деятельности новых властей страны. По словам премьера, новым властям удалось ликвидировать коррупцию, монополии на импорт товаров и услуг и сделать суды независимыми, сообщил корреспондент DW. Пашинян также заявил, что власть теперь "переходит ко второму этапу реформ, необходимых для того, чтобы придать экономике страны новое дыхание, переключиться на вторую скорость".

Контрреволюции не будет

Глава правительства  подтвердил приверженность к сохранению стратегического партнерства с Россией, развитию и углублению отношений с Евросоюзом, а также с ближайшими соседями. Он снова призвал армян всего мира делать инвестиции в экономику страны, поскольку впредь ни одному предпринимателю не будет угрожать вмешательство в его бизнес, никто не будет требовать от него взяток и чинить бюрократические препятствия, и тем более отнимать бизнес, как это было раньше.

Контекст

В общении с одним из самых лояльных союзников Москва все чаще срывается на крик. Это ведет внешнюю политику Кремля к новым поражениям, считает Константин Эггерт. (02.08.2018)

После успеха "бархатной революции" в Армении рулит молодежь. Кто попал в правительство Никола Пашиняна, как справляются "новенькие", и что об их работе думают люди. (03.07.2018)

Пашинян призвал армян не сомневаться в том, что борьба с коррупцией будет продолжена, и "все украденные у народа деньги будут возвращены". При этом глава правительства исключил возможность контрреволюции или гражданской войны. "Если кто-то будет говорить о гражданской войне, им займутся органы госбезопасности", - пообещал Пашинян.

"Правительство подотчетно площади"

На митинг на площади Республики в Ереване премьер-министр пришел с того самого места, где 21 апреля был задержан правоохранителями и изолирован от десятков тысяч своих сторонников-участников акций протеста. Теперь, по словам Пашиняна, сотрудники полиции и Службы национальной безопасности с народом, "и это особое проявление национальной солидарности, потому что между нами более нет разделительных линий".

Обратившись к собравшимся, Никол Пашинян заявил, что "сегодня в Армении нет коалиции, коалиционного правительства и парламентского большинства, но в Армении есть народ, которому принадлежит высшая власть, и значит именно народ осуществляет прямое управление страной".  По словам премьера, отныне "правительство подчиняется этой площади и подотчетно ей". "Это значит, что мы при принятии важнейших решений в политике и экономике должны всем народом собраться здесь, и народ уполномочит совершить или запретить то или иное действие", - сказал Пашинян.

Под давлением масштабных акций протеста в стране 23 апреля текущего года глава правительства Серж Саргсян подал в отставку, а 8 мая на пост премьер-министра Армении парламент избрал лидера оппозиции Пашиняна.

Смотрите также:

  • Протесты в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Против Саргсяна на посту премьера

    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

  • Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 27:36
Now live
27:36 мин

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

В Армении выбрали Пашиняна и перемены, а в России Путин выбрал Медведева - DW Новости  

Лидер протестов Никол Пашинян готовится стать премьером со второго раза  

Также по теме

Armenien Oppositionsführer Nikol Pashinian

Выборы премьера Армении провалены - что дальше? 01.05.2018

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Эксперты сожалеют о том, что власти не прислушались к улице, и надеются, что оппозиция не выйдет из рамок мирных протестов.

Armenien Massenproteste in Eriwan

Саргсян ушел: что будет в Армении дальше? 24.04.2018

Массовые акции протеста привели к отставке премьер-министра Армении Саргсяна. Обязанности главы правительства пока исполняет вице-премьер Карапетян. Как теперь будут развиваться события - у DW.

Самые читаемые

Чего удалось достичь правительству Пашиняна за первые 100 дней  

Навальный опубликовал расследование о спикере Госдумы Володине  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно