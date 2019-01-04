 Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2019

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Мир

Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви

Томос об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей подпишет 5 января и на следующий день вручит его митрополиту Епифанию. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.

Константинопольский патриарх Варфоломей (фото из архива)

Константинопольский патриарх Варфоломей (фото из архива)

Вселенский патриарх Варфоломей призвал  признать автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Его письмо к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей в пятницу, 4 января, цитирует церковное онлайн-издание orthodoxia.info.

Контекст

После объединительного собора у созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) появился устав и предстоятель. Но развивать новую церковь придется практически с нуля, указывают эксперты. (18.12.2018)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал епископов не участвовать в объединительном соборе в Киеве. Корреспондент DW побывала на Буковине, в родном селе Онуфрия, и поговорила об автокефалии с односельчанами митрополита. (15.12.2018)

"Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины... (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов... Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь..." - указано в письме Варфоломей. "Если мы проигнорируем желание наших братьев, которые в отчаянии переживают события на Украине, мы лишимся какого-либо оправдания в Судный день", - подчеркнул Вселенский патриарх.

Он напомнил, что подпишет томос об автокефалиии ПЦУ 5 января, а вручит его митрополиту Епифанию 6 января. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.

Объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года, избрав ее главой митрополита Епифания. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

Польская православная церковь ранее отказалась признавать автокефалию ПЦУ, а сербская назвала ее политическим проектом.

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  • митинг около Софийского собора в Киеве

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    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

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  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

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  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

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    Автор: Ольга Мищенко


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    Автор: Григорий Аросев


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Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против

Контекст

Как в Украине объединили православных

На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

Ссылки в интернете

orthodoxia.info

Аудио- и видеофайлы по теме

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против  

Что думают про томос в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия  

Сила томоса: часть УПЦ (МП) пойдет на объединение с УПЦ (КП)  

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Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет существовать РПЦ  

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