Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Его письмо к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей в пятницу, 4 января, цитирует церковное онлайн-издание orthodoxia.info.

"Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины... (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов... Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь..." - указано в письме Варфоломей. "Если мы проигнорируем желание наших братьев, которые в отчаянии переживают события на Украине, мы лишимся какого-либо оправдания в Судный день", - подчеркнул Вселенский патриарх.

Он напомнил, что подпишет томос об автокефалиии ПЦУ 5 января, а вручит его митрополиту Епифанию 6 января. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.

Объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года, избрав ее главой митрополита Епифания. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

Польская православная церковь ранее отказалась признавать автокефалию ПЦУ, а сербская назвала ее политическим проектом.

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