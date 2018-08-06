 Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви | Новости из Германии об Украине | DW | 06.08.2018

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Украина

Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви станет одной из тем встречи патриархов в Стамбуле. Об автокефалии для УПЦ патриарха Варфоломея попросил Петр Порошенко.

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудит с вселенским патриархом Варфоломеем предоставление независимости Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в понедельник, 6 августа, представители Константинопольского патриархата. Встреча состоится в Стамбуле 31 августа.

Контекст

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В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады.

По мнению парламентариев, издание указа об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине. В свою очередь главы поместных православных церквей выступили против подобного шага, считая его угрозой безопасности страны и единству церкви. В мае в Константинопольский патриархат были переданы подписи верующих, выступивших против автокефалии.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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