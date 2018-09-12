 Пассажир провез в Москву в ручной клади 20 змей из Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.09.2018

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Культура и стиль жизни

Пассажир провез в Москву в ручной клади 20 змей из Германии

Пройти контроль в аэропорту с парой десятков змей в сумке? В Дюссельдорфе пассажиру это удалось! DW выяснила подробности.

Змеи в аэропорту Шереметьево

Конфискованные змеи в аэропорту Шереметьево

Пассажир, прилетевший из Германии в Москву, провез на борту в ручной клади змей во вторник, 11 сентября. По его словам, он приобрел рептилий на немецкой выставке-ярмарке, сообщает Шереметьевская таможня. Насколько правдива эта история? DW выяснила подробности. 

Немецкая полиция отрицает

Пассажир прилетел рейсом из Дюссельдорфа. Пресс-секретарь федеральной полиции в аэропорту этого города отрицает факт происшествия. "Я уверен на 100 процентов, что мы бы не разрешили вывоз 20 змей, если бы этот пассажир проходил у нас проверку. Мы бы сразу же позвали работников таможни и ветеринаров. Не могу себе представить, что авиалинии разрешили бы провоз змей в ручной клади. Мы перепроверили информацию из газет, и у нас нет никаких доказательств, что пассажир действительно проходил контроль безопасности в аэропорту Дюссельдорфа", - рассказал в интервью DW Йорг Биттнер (Jörg Bittner).

Начальник пресс-службы Шереметьевской таможни Татьяна Соколова подтвердила DW, что пассажир действительно прилетел в Москву рейсом из аэропорта Дюссельдорфа. Кроме того, таможня предоставила снимки змей при задержании. Животных пассажир привез в сумке в пластиковых контейнерах.

Змеи в аэропорту Шереметьево

Конфискованные змеи в аэропорту Шереметьево

На вопрос о том, почему российская таможня подтверждает факт провоза рептилий, представитель полиции в Дюссельдорфе сказал, что ему нечего добавить. "Пассажиры, конечно, могут провозить животных на борту, но только по определенным правилам. Авиакомпания может разрешить взять с собой змею. Но 20 рептилий в банках? Не могу себе такого представить. Мы разбираемся с этой ситуацией второй день, мне нечего сказать. Никто из работников не признался в том, что видел этих змей", - утверждает Биттнер.

Контекст

Cотрудники таможенной службы в аэропорту Франкфурта-на-Майне обнаружили большую партию таблеток экстази. Наркотики были спрятаны в банках из-под кофе.

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Источник из аэропорта Дюссельдорфа рассказал DW, что слышал об этом случае вчера, но не может давать СМИ никаких официальных подтверждений. "Это дело, которым должны заниматься официальные органы", - сообщили корреспонденту DW.

Змеи в ручной клади

Рептилии сейчас находятся на карантине, так как у пассажира не было необходимых документов. Их отправили в Центр передержки диких животных в Москве. "Мы убрали в своем пресс-релизе название города Дюссельдорфа, так как считаем, что это не очень принципиально для российских читателей. Но мы подтверждаем, что такой факт есть. Знаю, что змеи неэкзотические, и нарушение пассажира состоит в том, что он не предоставил сертификаты. Поэтому это только административное правонарушение", - сообщил DW Василий Шоричев, руководитель пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

О том, каким образом гражданин России сумел пройти контроль безопасности в аэропорту Дюссельдорфа со змеями в сумке, редакции DW выяснить не удалось.

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