Пассажирский самолет упал в море в Индонезии

Пассажирский самолет индонезийских авиалиний Lion Air Boeing 737 в понедельник, 29 октября, пропал с радаров. Он упал в море, сообщает Reuters. На борту по различным данным находились до 188 пассажиров и членов экипажа, включая одного ребенка и двух младенцев.

Самолет должен был выполнить рейс из Джакарты в город Панкалпинанг к востоку от острова Суматра. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Началась поисково-спасательная операция, пишет AFP.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:50 Now live 00:50 мин Поделиться Самолет упал на торговый центр в Австралии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2XxML В Австралии самолет упал на торговый центр