 ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2019

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Россия

ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция делает невозможным повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге, фото из архива

На заседании ПАСЕ в Страсбурге, фото из архива

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила возможность России направить своих депутатов в ассамблею. Она также запретила наказывать национальные делегации, лишая их права голоса, выступлений и представительства в ПАСЕ. Эти изменения регламента утверждены в тексте резолюции, которая была принята в Страсбурге в ночь с 24 на 25 июня под названием "Укрепление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования". После напряженных дебатов за резолюцию проголосовало 118 депутатов, против - 62. К тексту резолюции, по инициативе украинской делегации, было подано 220 поправок, рассмотрение которых продолжалось почти пять часов. Из этих поправок депутаты поддержали только одну.

"Исключительный контекст"

В резолюции, автором которой является бельгийская депутат от группы социалистов Петра Де Суттер, напоминается, что членство в Совете Европы "накладывает обязательство на все входящие в него страны участвовать в работе обоих уставных органов", а также дает всем национальным делегациям одинаковые права.

Контекст

Как в ПАСЕ могут изменить регламент, и почему это может привести к новому кризису Совета Европы, в интервью DW объяснил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. (02.06.2019)

К своему 70-летию Совет Европы вновь оказался в авангарде борьбы за европейские ценности. Россиянам СЕ помогает в борьбе с нарушениями прав человека, считает Федор Крашенинников. (04.05.2019)

Каковы шансы на возвращении в ПАСЕ делегации России и почему Киеву не стоит в любом случае пересматривать сотрудничество с ассамблеей, объяснил DW депутат от Литвы Эгидиус Варейкис. (24.05.2019)

Кроме этого, Петра Де Суттер, "принимая во внимание исключительный контекст", предложила сделать исключение из правила регламента, согласно которому руководство страны обязано заявлять об участии своей делегации в ПАСЕ в январе каждого года. Таким образом, ассамблея решила "отступить" от правил и пригласить "страны, чьи делегации не представлены в ПАСЕ" представить на рассмотрение полномочия своих делегации на июньской сессии.

Усеченные санкции

Главным новшеством резолюции стало внесение в правила регламента ПАСЕ пункта, запрещающего лишать национальные делегации права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее. Однако в резолюции отмечается, что другие права национальных делегаций в ПАСЕ могут быть обжалованы из-за грубых нарушений устава Совета Европы.

ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции в отношении РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимают участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 Москва прекратила платить взносы в бюджет совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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