 ПАСЕ призвала Россию освободить украинских моряков | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2019

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Европа

ПАСЕ призвала Россию освободить украинских моряков

В резолюции ПАСЕ осуждается применение Россией военной силы против украинских кораблей в Керченском проливе. Делегаты призвали Москву обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и в Азовском море.

Керченский пролив

Керченский пролив

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила применение Россией военной силы против украинских кораблей в Керченском проливе и призвала ее незамедлительно освободить арестованных украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь. В поддержку соответствующей резолюции в четверг, 24 января, проголосовали 103 делегата, трое были против и 16 воздержались.

Контекст

Подкомитет Европарламента по обороне провел слушания по керченскому кризису и влиянию РФ на Балканах. В ЕС обещают принять меры, если Россия не отпустит украинских моряков. (04.12.2018)

Во время прохода украинских судов через Керченский пролив агрессия со стороны России была практически неизбежной, а силы сторон - несопоставимы, говорят украинские эксперты. (27.11.2018)

В документе содержится призыв к России обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море, воздерживаться от применения силы в случае разногласий по поводу предполагаемого нарушения границ и следовать международным процедурам в урегулировании спорных вопросов.

Делегаты ПАСЕ призвали Россию и Украину воздерживаться от любых шагов, способных обострить конфликт в регионе. Они поддержали инициативу Европарламента распространить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на всю зону Азовского моря, а также предложение Германии и Франции направить наблюдателей из третьих стран для мониторинга судоходства в Керченском проливе.

25 ноября Россия применила силу для задержания двух украинских катеров и буксира ВМС Украины в Керченском проливе. 24 украинских моряка, из которых трое получили ранения, были взяты под стражу и впоследствии арестованы по решению российского суда. Украина при поддержке мирового сообщества добивается их освобождения.

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    Автор: Евгений Тейзе


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