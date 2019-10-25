 ПАСЕ попытается изменить механизм введения санкций | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2019

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Европа

ПАСЕ попытается изменить механизм введения санкций

Комитет ПАСЕ проголосовал за подготовку резолюции, осложняющую введение санкций против национальных делегаций. Представители Украины в заседании не участвовали.

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии подготовит резолюцию, которая может изменить принцип голосования за санкции против стран-членов Совета Европы, нарушающих их уставные обязательства. Это решение,  как сообщил DW источник в секретариате ПАСЕ, было принято на заседании комитета в четверг, 14 ноября, в Берлине.

Голосование по единому принципу

В документе, обосновывающем необходимость подготовки резолюции "Новая дополняющая процедура между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на несоблюдение государством-членом своих уставных обязательств", объясняется, что таким образом ПАСЕ продолжает работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы. В резолюции речь может идти об изменении принципа голосования о санкциях против национальных делегаций.

Контекст

На сессии ПАСЕ оспорены полномочия делегации РФ. Несмотря на это, российские депутаты получили возможность полноценно участвовать в работе ассамблеи. Делегация Украины возмущена. Репортаж DW. (25.06.2019)

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Сейчас в ПАСЕ эти решения принимают простым большинством голосов, тогда как для принятия важных решений в Комитете министров СЕ требуется квалифицированное большинство в две трети голосов. На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года. Если парламентарии поддержат ее, это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы.

Вероятность санкций против России сохраняется

Представители Верховной рады Украины в заседании в Берлине 14 ноября не участвовали, сообщил DW член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. На осенней сессии руководство Рады официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения ее полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

В июне этого года ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации, которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее из-за аннексии Крыма, вернуться в ПАСЕ. Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. Но в декабре Венецианская комиссия должна рассмотреть просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан  аннексированного Крыма. Если комиссия решит, что они были избраны незаконно, полномочия делегации РФ могут быть вновь оспорены по процедурному вопросу на следующей сессии ПАСЕ.

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