 Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Верховную раду | Новости из Германии об Украине | DW | 29.05.2019

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Украина

Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Верховную раду

Участие в досрочных парламентских выборах - это обязанность перед избирателями, заявил соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Партия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили - Движение новых сил - решила участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины. "Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сообщил в среду, 29 мая, один из лидеров Движения новых сил Давид Сакварелидзе в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского издания "Апостроф".

"Участие в выборах сегодня - это не то что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов", - подчеркнул он. Для участия в предвыборной кампании Михаилу Саакашвили необходимо вернуться в Украину, добавил Сакварелидзе. Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Саакашвили вернули украинское гражданство

Пресс-служба Саакашвили сообщила DW, что он прилетит в Украину 29 мая из Варшавы. Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется. (29.05.2019)

Президентство Владимира Зеленского началось с противостояния с Верховной радой и правительством. Сможет ли он выйти из этой схватки без потерь, пока неясно, считает Сергей Руденко. (20.05.2019)

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2007 года, а также с января 2008-го по ноябрь 2013 года. Проиграв президентские выборы Георгию Маргвелашвили, он в ноябре 2013 года покинул Грузию. В феврале 2015 года тогдашний украинский президент Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и своим внештатным помощником.

Вскоре после этого Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой администрации Одесской области. Однако уже в 2016 году Порошенко снял его с этой должности, обосновав это решение ухудшением экономической ситуации региона. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, въезд политика на территорию Украины был запрещен до 2021 года.

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