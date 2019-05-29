 Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Верховную раду | Новости из Германии об Украине | DW | 09.06.2019

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Украина

Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Верховную раду

"Украина должна сделать скачок вперед", - заявил Михаил Саакашвили. Его "Движение новых сил" примет участие в досрочных выборах в украинский парламент, которые назначены на 21 июля.

Фотографы и Михаил Саакашвили в Киеве

Михаил Саакашвили вернулся в Украину, май 2019 года

Партия "Движение новых сил" бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили примет участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины. "Украина должна сделать скачок вперед", - заявил политик в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook, опубликованном в субботу, 8 июня. Саакашвили объяснил подобный шаг стремлением "поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского".

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004-го по ноябрь 2007 года, а также с января 2008-го по ноябрь 2013 года. Проиграв президентские выборы Георгию Маргвелашвили, он в ноябре 2013 года покинул Грузию.

Контекст

В эксклюзивном интервью DW Михаил Саакашвили, вернувшийся в Украину, рассказал о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко, своих политических планах и ошибках. (30.05.2019)

Президентство Владимира Зеленского началось с противостояния с Верховной радой и правительством. Сможет ли он выйти из этой схватки без потерь, пока неясно, считает Сергей Руденко. (20.05.2019)

В феврале 2015 года тогдашний украинский президент Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и своим внештатным помощником. Вскоре после этого Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой администрации Одесской области. Однако уже в 2016 году Порошенко снял его с этой должности, обосновав свое решение ухудшением экономической ситуации региона.

В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позднее Госпогранслужба Украины запретила политику въезжать в страну до февраля 2021 года.

В конце мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Вскоре после этого политик вернулся в Украину.

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