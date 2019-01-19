 ″Партия перемен″ требует возбудить дело в связи с ″охотой на геев″ | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2019

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Россия

"Партия перемен" требует возбудить дело в связи с "охотой на геев"

Авторы объявления, текст которого приводит Дмитрий Гудков, ищут людей для выполнения насильственных действий в отношении представителей ЛГБТ-сообщества за оплату.

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге, август 2017 года

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге, август 2017 года

В интернете появилось объявление с приглашением на работу в качестве "охотника на геев", сообщает на своей странице в Facebook экс-депутат Госдумы, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков в воскресенье, 20 января. По его словам, на объявление первым обратило внимание издание News.ru, редакция которого, по собственному утверждению, направило в Следственный комитет РФ заявление о нарушении законодательства.

В свою очередь "Партия перемен" также официально требует от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела, заявил Гудков. Он назвал адрес сайта с объявлением - Pila.ml - пояснив, что тот был "срочно удален".

Контекст

Белорусскую ЛГБТ-активистку Викторию Биран дважды оштрафовали за одну и ту же акцию против гомофобии со стороны МВД. Биран рассказала DW о своей акции и о положении меньшинств в Беларуси. (27.07.2018)

Журналист Али Феруз рассказал Жанне Немцовой, почему он боялся выдворения из РФ в Узбекистан, почему уехал в Германию, а также о пытках в узбекских тюрьмах и разочаровании в религии. (28.02.2018)

Авторы объявления, текст которого приводит Гудков, утверждают, что "чуть больше 70% населения России негативно относится к ЛГБТ, а около 15% испытает ненависть и агрессию к ним". "Охота на геев" планируется в 12 регионах России, в том числе в Чечне, Дагестане, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, говорится в публикации, текст которой приводит Гудков.

Тем, кто "владеет бойцовской техникой" и "агрессивен к ЛГБТ", авторы объявления предлагают такие "гомофобные задания", как "выявлять ЛГБТ-персоналий, выполнять насильственные действия против них…, исполнять акты ЛГБТ-киднепинга (доставку парней до Чечни), участвовать в подставах". "Можно практически все, кроме убийств", - пишут организаторы "охоты на геев", обещая вознаграждение до 300 тысяч рублей и "максимальную юридическую защиту".

Правозащитники обеспокоены преследованием ЛГБТ-сообщества в Чечне

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила о получении "заслуживающей доверия информации о том, что власти Чечни начали новую волну нападений на людей, которых считают геями или лесбиянками". В частности, сообщается, что с декабря 2018 года по меньшей мере два человека "были замучены до смерти", а в чеченском городе Аргун были задержаны и подвергнуты пыткам около 40 человек.

В декабре 2018 года эксперты ОБСЕ опубликовали доклад о "серьезных нарушениях в области прав человека" в Чечне. Речь шла о "травле и преследованиях, незаконных арестах и задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях", которыми подвергались представители сообщества ЛГБТИ, а также правозащитники, юристы, сотрудники независимых СМИ и активисты общественных организаций.

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    Автор: Виктор Вайц


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Почему бывший боец батальона "Донбасс" сделал каминг-аут

Контекст

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Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут. (31.07.2018)  

Ссылки в интернете

Дмитрий Гудков сообщает в Facebook об "охоте на геев" в России

ФРГ и Франция обеспокоены преследованиями геев в Чечне  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему бывший боец батальона "Донбасс" сделал каминг-аут  

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