 Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера

Немецкие христианские демократы отклонили изменение процедуры избрания кандидата на пост федерального канцлера, чего требовали молодые члены партии.

Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Христианско-демократический союз (ХДС) отклонил инициативу ввести общее голосование всех членов партии по кандидатуре на пост федерального канцлера. После долгих дебатов на съезде христианских демократов в субботу, 23 ноября, в Лейпциге подавляющее большинство делегатов высказались против соответствующих предложений.

Контекст

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной. (14.01.2019)

Новая председатель ХДС придерживается более консервативных взглядов, чем ее предшественница Ангела Меркель. DW - о политическом курсе Аннегрет Крамп-Карренбауэр в первые 100 дней на посту лидера христианских демократов. (17.03.2019)

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) рекомендовал отклонить ходатайства об изменении процедуры избрания кандидата на пост федерального канцлера.

Молодежное крыло высказалось за изменение процедуры

Среди тех, кто выступал за общее голосование, была молодежная организация консерваторов Junge Union. Ее лидер Тильман Кубан (Tilman Kuban) перед голосованием призвал допустить к процедуре избрания кандидатуры на пост канцлера всех членов партии. Современной партии необходимо подобное участие ее членов в принятии важных решений, подчеркнул он. В подобном ключе высказались ряд других сторонников изменения процедуры.

Как отмечает AFP, такие требования считаются выступлением против лидера христианских демократов и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в декабре 2018 года была избрана председателем партии и сменила на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel). По сложившейся в ХДС традиции, глава партии становится ее кандидатом на пост канцлера на очередных парламентских выборах.

Смотрите также:

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:04

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель

Контекст

Факты о депутатах бундестага нового созыва

Во вторник, 24 октября, немецкий бундестаг собрался на первое заседание в новом составе. Инфографика DW о том, кто есть кто в парламенте ФРГ. (24.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Удержит ли Меркель правящую коалицию от развала?  

Почему Меркель оставит пост председателя ХДС и останется канцлером  

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель  

Также по теме

Deutschland Landtagswahl in Thüringen - Linke

Левая партия побеждает на выборах в парламент Тюрингии 27.10.2019

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" демонстрирует наибольший прирост голосов по сравнению с 2014 годом. По предварительным официальным результатам, она - на второй строчке и обходит христианских демократов.

Deutschland Erfurt Landtagswahl in Thüringen

Выборы в Тюрингии: сформировать правительство будет непросто 27.10.2019

Наибольшими шансами стать победителем земельных выборов в Тюрингии обладает Левая партия. Ее основными конкурентами, по предварительным опросам, будут христианские демократы из ХДС и правопопулисты из АдГ.

Deutschland, Berlin, Reichstag, Flaggen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union

Блок ХДС/ХСС лидирует по предварительным итогам выборов в парламент ЕС в ФРГ 26.05.2019

По предварительным официальным данным, на выборах в ФРГ почти 29 процентов избирателей проголосовали за консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Реклама

Самые читаемые

Der Spiegel сомневается в версии Браудера об "убийстве" Магнитского  

Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей  

The New York Times сообщила о фальсификации РФ вмешательства Киева в выборы в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно