 Партия Макрона не даст аккредитацию RT и Sputnik на выборы в Европарламент | Новости из Германии о Европе | DW | 15.02.2019

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Европа

Партия Макрона не даст аккредитацию RT и Sputnik на выборы в Европарламент

Французская партия большинства "Республика на марше" не аккредитует сотрудников государственных иновещателей РФ для освещения выборов в Европарламент, так как считает их "органами пропаганды" Кремля.

Журналистка рядом с экраном с надписью Республика на марше (фото из архива)

Партия большинства во французском парламенте "Республика на марше", основанная Эмманюэлем Макроном, не предоставит аккредитацию сотрудникам российских иновещательных государственных СМИ RT и Sputnik для освещения своей избирательной кампании перед выборами в Европарламент. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил директор партийной кампании Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde.

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"Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля. Они не должны приравниваться к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", - пояснил представитель "Республики на марше". По оценке Сежурне, Москва тратит "больше миллиона долларов каждый месяц" на распространение фейковых сообщений.

Эмманюэль Макрон уже отказывал в допуске сотрудникам RT и Sputnik на свои предвыборные мероприятия во время президентской гонки в 2017 году. Впоследствии на встрече с Владимиром Путиным в мае того года Макрон назвал эти СМИ "инструментами влияния и пропаганды".

Выборы в Европарламент должны пройти в странах Евросоюза с 23 по 26 мая.

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    Автор: Ирина Филатова


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