Партия БНФ требует не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты

Партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу с требованием отказать действующему главе государства Александру Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте БНФ в среду, 8 июля.

В обращении БНФ привела доказательства использования административного ресурса в пользу выдвижения Лукашенко, а также использования его инициативной группой госфинансирования, говорится в сообщении. В частности, сбор подписей инициативной группой Лукашенко финансировался путем предоставления госсредств общественному объединению "Белорусский республиканский союз молодежи".

Задержания участников протеста в Минске, 20 июня 2020 года

Партия также предоставила подтверждения того, что в ходе предвыборной борьбы были созданы неравные условия, проводились репрессии против других кандидатов в президенты. "Развязаны руки сил безопасности, которые проводят политические репрессии, уголовные преследования противников правительства, аресты и пытки", - отметил председатель БНФ Григорий Кастусев.

БНФ заявил о незаконности референдума 2004 года

БНФ также считает, что регистрация Лукашенко кандидатом в президенты будет нарушением Конституции Беларуси, так как референдум, проведенный в 2004 году с целью снять конституционные ограничения на президентские сроки, был незаконным. Результаты плебисцита не были признаны международным сообществом, подчеркнул Кастусев.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Кроме Лукашенко, документы на регистрацию в качестве кандидатов подали шестеро: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Валерий Цепкало. В преддверии выборов были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. Бабарико было предъявлено обвинение, инициативной группе по выдвижению блогера Сергея Тихановского отказали в регистрации из-за его задержания.

Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах.

Смотрите также:

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Александр Лукашенко боится "майдана" Потенциальные соперники Лукашенко на президентских выборах в Беларуси оказались под жестким давлением властей. Глава государства боится "майдана". Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ? Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.

Политика Лукашенко в карикатурах Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

Политика Лукашенко в карикатурах Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз? Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.

Политика Лукашенко в карикатурах Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

Политика Лукашенко в карикатурах Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта? Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

Политика Лукашенко в карикатурах Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич? На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Фрукты made in Belarus Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.

Политика Лукашенко в карикатурах Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко. Автор: Владимир Дорохов

