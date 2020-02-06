 Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?

Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

Путин следит за конвейером по созданию новых партий - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Инфографика: карта мира с данными по количеству женщин в парламентах

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Народные избранницы

    Первое место по количеству женщин в парламенте занимает Руанда, где 61,3% парламентариев - дамы. Такой результат объясняют полным переформатированием политики этой восточноафриканской страны после геноцида 1994 года. Из европейских стран в пятерке лидеров только Исландия с 47,6%. Россия же заняла 128 место: на 1 января 2017 года среди 450 членов Госдумы - только 71 народная избранница (15,8%).

  • Карта мира

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Женская квота

    В среднем число женщин в парламентах мира оценивается в 23,4% - то есть им принадлежит почти каждый четвертый мандат. В топ-десять кроме Руанды входят еще две африканские страны - Сенегал и ЮАР - и четыре латиноамериканские - Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. Этому способствовало введение женской квоты как в парламентах, так и в отдельных партиях.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 14:42

Что задумал Путин: почему президент торопит Думу с изменением конституции? DW Новости

Контекст

Комментарий: Год под знаком "иноагента" - подготовка к выборам в Госдуму

Новый год в России пройдет под знаком борьбы с инакомыслием. Именно в таком виде в страну, на нынешнем этапе, возвращается внутренняя политика, считает Иван Преображенский. (01.01.2020)  

Комментарий: "Гражданская инициатива" больше не нужна Кремлю

В начале нового электорального цикла власти России озабочены зачисткой системной политики от ненадежных партий. Цель - помешать "умному голосованию", считает Федор Крашенинников. (14.01.2020)  

Комментарий: Единороссы - кремлевские мальчики для битья

На фоне падающего рейтинга российский правящий класс нашел козла отпущения в лице единороссов. Не приведет ли это к отмене политических партий вообще, размышляет Иван Преображенский. (02.07.2019)  

Единый день голосования в России: шаг в сторону конкурентных выборов

Результаты выборов 8 сентября 2019 года стали для многих неожиданными. Они показали, что с помощью "умного голосования" можно успешно противостоять провластным кандидатам. DW - с оценками экспертов. (09.09.2019)  

Комментарий: Какая партия нужна России

Федор Крашенинников о роли центризма в строительстве поставторитарной демократии в России - специально для DW. (12.11.2018)  

Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

Женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, но вот среди депутатов их по-прежнему меньшинство. Какие страны тут лидируют, и на каком место Россия - в инфографике DW. (08.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пенсионный возраст вырос, рейтинги "Единой России" упали  

Немецкие эксперты и политики о выборах в РФ  

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Китае выявлено свыше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом  

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена  

В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский самолет  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно