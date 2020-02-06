Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?

Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.
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