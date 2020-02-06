Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?

Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

Женская квота

В среднем число женщин в парламентах мира оценивается в 23,4% - то есть им принадлежит почти каждый четвертый мандат. В топ-десять кроме Руанды входят еще две африканские страны - Сенегал и ЮАР - и четыре латиноамериканские - Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. Этому способствовало введение женской квоты как в парламентах, так и в отдельных партиях.

Автор: Екатерина Крыжановская