 Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

В течение одного года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может самостоятельно принимать решение об отправке войск в Ливию.

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Militär (Getty Images/B. Kara)

Турецкий парламент разрешил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану проводить военные операции в Ливии. Большинство в составе 325 депутатов в четверг, 2 января, одобрило мандат, согласно которому президент в течение одного года может решать о времени отправки, параметрах и границах миссии, количестве солдат для вторжения и проведения военных операций в случае необходимости. 184 депутата проголосовали против.

Контекст

После свержения режима Каддафи в Ливии не прекращается гражданская война. Очередной ее виток - наступление армии генерала Хафтара на Триполи. DW о том, что нужно знать об этом кризисе. (09.04.2019)

Президент Турции не исключил военной интервенции в Ливии в случае запроса правительства национального согласия. Эрдоган прибыл в Тунис с неанонсированным визитом. (25.12.2019)

Владимир Путин, возможно, "теряет" Судан, зато "приобретает" Ливию. Экспансия России в Африке стала одним из главных элементов политики Кремля, считает Константин Эггерт. (16.04.2019)

Эрдоган поддерживает находящееся в Триполи правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое борется с войсками генерала Халифа Хафтара, контролирующего восток Ливии. Хафтара поддерживают Россия, Египет и ОАЭ. В конце ноября прошлого года Турция заключила с правительством Сараджа соглашение, по которому обе стороны могут отправлять друг к другу военных и полицейских для подготовки.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН в Триполи было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

На востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа. Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией" (ЛНА). Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. 28 декабря командование ЛНА утверждало, что ее подразделения находились всего в 10 километрах от центра Триполи. 

Смотрите также:

  • Лидеры России и Турции Владимир путин и Реджеп Тайип Эрдоган

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимное отчуждение

    После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.

  • Вертолет Ми-17

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Прекращение военного сотрудничества

    В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.

  • Рабочий на стройке в России

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Запрет на трудоустройство граждан Турции

    Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.

  • Овощи

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Запрет на ввоз продуктов питания

    Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.

  • Гостиница в Анталье

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Туристическая отрасль

    С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.

  • Газопровод в Турции

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Газовый рынок

    Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.

  • Танер Йылдыз и Сергей Кириенко

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Совместные инвестиционные проекты

    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Год российско-турецкого сотрудничества

    Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

  • Книги на турецком языке

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Российско-турецкий научный центр

    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

  • заседание Минобороны РФ

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами

    Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

  • Владимир Путин

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию

    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 02:28

Эскалация конфликта в Ливии

Контекст

Россия и Турция: что изменилось после конфликта

24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. В ответ Москва ввела в отношении Анкары экономические санкции. Как новые меры отразятся на двусторонних отношениях - фотогалерея DW. (01.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация конфликта в Ливии  

Пытки в Турции: за кем приезжают черные фургоны Эрдогана. Европа в фокусе  

Почему Владимира Путина назвали "победителем без войны"  

Также по теме

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку 27.12.2019

Парламент Турции проголосует по вопросу отправки военных в Ливию в начале января 2020 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Ливийское правительство отвергло помощь Турции 28.12.2019

Представитель МИД Ливии заявил, что правительство в Триполи против турецкой военной интервенции. Тем временем войска Ливийской национальной армии находятся в 10 км от центра столицы.

Türkei l Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht vor seiner Abreise zu den NATO-Führungskräften

Турция намерена расширить участие в конфликте в Ливии 23.12.2019

Президент Турции Эрдоган готов усилить военную поддержку Правительства национального согласия в Ливии, силы которого отражают наступление Ливийской национальной армии на Триполи.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин определился с главной целью 2020 года  

Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина  

Госсекретарь США отменил визит в Европу и Центральную Азию из-за Ирака  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно