 Парламент Сирии признал массовое убийство армян геноцидом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2020

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Мир

Парламент Сирии признал массовое убийство армян геноцидом

Турция признает гибель до полумиллиона армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, однако отказывается считать это геноцидом. Сирийские депутаты раскритиковали любые попытки отрицать это преступление.

Трупы армян, погибших в Османской империи

Трупы армян, погибших в Османской империи

Парламент Сирии признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В резолюции, принятой в четверг, 13 февраля, депутаты раскритиковали "любые попытки отрицать данное преступление и фальсифицировать исторические факты", сообщило государственное информационное агентство САНА.

В годы Первой мировой войны армяне в Османской империи подвергались систематическим преследованиям. В числе прочего, их отправляли на смерть в сирийскую пустыню. В то время территория сегодняшней Сирии входила в состав Османской империи. По оценкам историков, в те годы погибли до полутора миллионов армян. Турция как правопреемница Османской империи признает гибель от 300 до 500 тысяч армян в годы Первой мировой войны и выражает сожаление по этому поводу, однако категорически отказывается считать случившееся геноцидом.

Анкара обвиняет Дамаск в лицемерии

МИД Турции резко раскритиковал резолюцию, принятую парламентом Сирии. "Это проявление лицемерия со стороны режима, который на протяжении нескольких лет совершает разные виды массовых убийств своего собственного народа", - цитируют турецкие СМИ заявление внешнеполитического ведомства в Анкаре.

Парламенты Германии и США признали геноцид армян

Германский бундестаг в 2016 году также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. Конгресс США принял аналогичную резолюцию в прошлом году. В обоих случаях, такие шаги обострили отношения с правительством Турции.

Контекст

Бундестаг напоминает Турции о геноциде армян столетней давности. И это правильно, полагает обозреватель DW Кристоф Штрак. Лишь память о темном прошлом позволит строить совместное будущее. (02.06.2016)

В гражданской войне в Сирии правительство в Дамаске и Турция противостоят друг другу. Анкара оказывает поддержку сирийским повстанцам и даже отправила в Сирию турецких солдат. Недавно в сирийской провинции Идлиб имели место боестолкновения между сирийскими и турецкими солдатами.

До начала гражданской войны в Сирии проживало, по оценкам, около 100 тысяч армян. Многие из них являются потомками жертв массовых гонений на армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Смотрите также:

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  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Мы разделяем боль детей и внуков"

    Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.

  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Преступление против человечности"

    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".

  • Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Германия: не мешать примирению

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.

  • На заседании Европарламента

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Речь идет не о перекладывании вины"

    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"

    "Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.

  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

    "Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".

  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида

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Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

Сто лет назад в Османской империи начались массовые убийства армянских христиан. В современной Турции это преступление и сегодня отказываются называть геноцидом - хотя в мире все больше людей используют именно это слово. (23.04.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Геноцид армян: ФРГ не испугалась конфликта с Турцией - DW Новости  

Геноцид армян: истории двух семей  

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Принятие нижней палатой парламента США резолюции о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи не имеет никакой ценности, заявил президент Турции.

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