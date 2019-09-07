Парламент Нидерландов призвал расследовать роль Украины в деле об MH17

В Нидерландах депутаты Второй палаты парламента высказались за расследование роли Украины в деле об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Соответствующую инициативу, выдвинутую социалистами и партией "Христианско-демократический призыв" (ХДП), вечером во вторник, 1 октября, поддержали депутаты от всех представленных в парламенте партий, в том числе, правящих. Депутаты хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий, сообщиланидерландская вещательная ассоциация NOS, входящая в систему общественного вещания Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сдержанно отреагировал на призыв парламентариев, заявив, что правительство не видит необходимости в проведении подобного расследования. Он отметил, что такое расследование будет нелегкой задачей, поскольку потребуется и содействие России, "ибо речь идет и о ее воздушном пространстве". В то же время Блок заявил, что не возражает против сбора фактов для изучения возможности проведения расследования.

Не портить отношений с Украиной

Депутат от ХДП Крис ван Дам выразил мнение, что с проведением расследования медлить нельзя. "Время уходит, воспоминания стираются, факты утрачиваются. Тщательное расследование о причинах того, почему воздушное пространство над восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших. Важно узнать, можно ли было предотвратить случившееся, понять, что произошло. Речь идет и о справедливости, а также о том, чтобы сделать выводы на случай новых аналогичных ситуаций", - пояснил ван Дам.

В Нидерландах структура, отвечающая за вопросы безопасности, еще в 2015 году пришла к выводу, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство, поскольку в этом случае MH17 полетел бы в Куала-Лумпур другим маршрутом и не был бы сбит.

Тем не менее, правительство Нидерландов до сих пор так и не приняло никаких мер против Украины. В рамках международного расследования по делу об уничтожении MH17 правительство посчитало важным сохранять добрые отношения с Киевом, отмечает NOS.

В гибели МН17 виновата Россия

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к гибели MH17. Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в случае их отсутствия.

Следствие также установило, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО. Хотя Россия категорически отрицает причастность к уничтожению MH17.

Где теперь Цемах?

Кроме того, 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. В рамках обмена России был выдан бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах, которого считают важным свидетелем по делу о гибели MH17. Власти Нидерландов 1 октября обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха, которого следствие желает допросить по делу об MH17.

В ходе дебатов во Второй палате парламента Нидерландов вечером 1 октября, глава МИД Стеф Блок к изумлению депутатов сообщил, что со времени российско-украинского обмена пленными он ни разу не вступал в контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым. Блок пояснил, что он, по согласованию с международной следственной группой, ждет подходящего случая для такого контакта.

Нидерландская вещательная ассоциация NOS в данной связи высказала опасение, что после выдачи Цемаха России не осталось никаких шансов увидеть его когда-либо перед судом.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Что удалось узнать о катастрофе MH17 MH17 был сбит российским "Буком" Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Маршрут "Бука" Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Место запуска ракеты Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Альтернативные версии Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Виновные лица На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Следствие ищет свидетелей На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Расследование Bellingcat Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Российская версия В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук". Автор: Александра Елкина

