 Парламент Ливии отклонил военное сотрудничество с Турцией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2020

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Мир

Парламент Ливии отклонил военное сотрудничество с Турцией

Соглашение ливийского Правительства национального согласия и Анкары позволяло Турции направить военных в Ливию. Но парламент Ливии выступил против, поддержав обвинения в госизмене в адрес премьера Сараджа.

Автомобили турецкой армии с флагами Турции

Автомобили турецкой армии (фото из архива)

Парламент Ливии в субботу, 4 января, проголосовал против принятия соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. Этот документ был подписан ливийским Правительством национального согласия (ПНС), которое признано международным сообществом, и Анкарой. Кроме того, ливийский парламент отверг соглашение о морских границах с турецкой стороной. Депутаты также единогласно проголосовали за выдвижение премьер-министру Фаизу Сараджу обвинений в государственной измене.

Парламент Турции в конце декабря одобрил соглашение с ПНС. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны усилить военную поддержку ПНС. Турция уже поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты. Однако Правительство национального согласия после утверждений Эрдогана выступило против военной интервенции со стороны Анкары.

Наступление генерала Хафтара на Триполи

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в североафриканской стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие в Ливии. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. 76-летний генерал, поддерживающий парламент в Тобруке, стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтар является бывшим соратником Каддафи. Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов частной военной компании Вагнера для поддержки Ливийской национальной армии.

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