Парламент Испании не утвердил Санчеса на пост премьера

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил кандидата от испанских социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре. За него в воскресенье, 5 января, проголосовали 166 депутатов, против - 165, 18 воздержались, еще один парламентарий не пришел на заседание.

Для победы в первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов, то есть, по меньшей мере, 176 из 350. Второе голосование назначено на 7 января, тогда кандидату нужно будет получить простое большинство голосов.

Педро Санчес сейчас исполняет обязанности председателя правительства, он генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

Правительство Испании уже около восьми месяцев находится в статусе исполняющего обязанности. По итогам выборов в апреле 2019 года партиям не удалось договориться о формировании кабинета министров, в ноябре были проведены внеочередные выборы. Больше всех мандатов получила правящая ИСРП: сейчас у нее 120 мест.

Смотрите также:

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания между прошлым и будущим Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Тюрьма как символ диктатуры Франко Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Путь к свободе Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испанцы получили право на свободу собраний При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Легализация партий Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Восстановление испанского парламентаризма Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Автономия как форма сосуществования народов Испании Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Конституция Испании - достижение демократии Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Под радужным флагом При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Монархия - гарант демократических преобразований После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Танки против демократии Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Знания - это свобода Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии К вершинам прогресса Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Главная отрасль испанской экономики Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания открыта для России При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе. Автор: Виктор Черецкий, Мадрид

