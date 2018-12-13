 Парламент в Приштине одобрил создание косовской армии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2018

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Европа

Парламент в Приштине одобрил создание косовской армии

Решение о создание в Косово собственной армии было единогласно принято парламентом в Приштине. Депутаты от сербского меньшинства отказались участвовать в голосовании.

Служащие Сил Безопасности Косово

Служащие Сил Безопасности Косово

Парламент Косово одобрил создание в стране регулярной армии. За то, чтобы в течение 10 лет преобразовать Косовские силы безопасности (Kosovo Security Force, KSF) в вооруженные силы и увеличить численность военнослужащих до 5 000, в пятницу, 14 декабря, проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты. 9 парламентариев от политической группы "Сербский список", представляющей интересы сербской общины Косово, отказались принять участие в заседании.

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Решение о создании косовской армии вызвало возмущение в соседней Сербии. Белград считает, что оно угрожает существованию стотысячного сербского меньшинства в преимущественно албанском Косово. Многие жители севера Косово, района компактного проживания сербов, 14 декабря вывесили сербские флаги, выражая таким образом протест против результата голосования о косовской армии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне подверг критике запланирование голосование парламента в Приштине, заявив, что оно проводится в неподходящий момент. Уже после голосования в альянсе заявили о намерении пересмотреть объем поддержки KSF. В свою очередь США и Великобритания поддержали намерение Приштины создать собственную армию.

Косовское правительство отвергает обвинения в том, что будущие вооруженные силы, которые не будут оснащены тяжелыми вооружениями, будут представлять угрозу для местного сербского населения, указывая на то, что и сейчас в многонациональных Косовских силах безопасности служит много сербов.

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    Продажа билетов

    Перевозка мигрантов - самый быстрорастущий бизнес на Балканах. Местные жители, как, к примеру, косовский албанец Лиридон Бизазли, стоят возле лагеря беженцев в Прешево и продают билеты на автобусы до Хорватии за 35 евро. По словам Бизазли, работая барменом, он зарабатывает не более восьми евро в день, а продажей билетов – 50-70 евро в день.

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    Жест солидарности

    Несмотря на сравнительно высокий заработок, Бизазли не гордится своей работой. Он часто организует бесплатный проезд для беженцев, которые не могут себе позволить купить билеты на автобус. "Я сам был беженцем, поэтому все понимаю, - говорит Бизазли. - Эти автобусные поездки должны быть бесплатными. Европа дает Сербии деньги на оказание помощи беженцам, но наше правительство делает немного".

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    Спрос рождает предложение

    Каждый день в лагерь в Прешево прибывают от 8 до 10 тысяч беженцев. В супермаркетах и ресторанах, расположенных поблизости, нет отбоя от клиентов. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, эти заведения теперь работают дольше, а цены в них выросли в два, а иногда и в три раза. "Я никогда не видел, чтобы гамбургер в Сербии стоил так дорого", - отмечает Бизазли.

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    От SIM-карт до тачек

    Оказавшись на новом месте, беженцы первым делом пытаются раздобыть SIM-карту, чтобы связаться с родственниками и друзьями. Возле лагерей можно купить не только карты предоплаты, но и такие вещи, как, например, тачки для людей, которые не могут долго идти пешком. Как, например, эта пожилая курдская женщина из Сирии.

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    Торговцы обувью

    Несмотря на приближение зимы и частые ливни, многие беженцы продолжают путь босиком. В результате они получают серьезные травмы и кожные инфекции, поясняет Стефан Кордез, координатор южносербского отделения международной организации "Врачи без границ". Усмотрев в этом возможность подзаработать, многие местные жители стали продавать возле лагерей обувь и носки.

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    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Очереди на регистрацию

    Страны, через которые проходит маршрут мигрантов, должны регистрировать новоприбывших беженцев. Иногда на регистрацию выстраиваются многокилометровые очереди. Волонтер Даниела Габриель рассказывает, что некоторые водители автобусов начали собирать регистрационные документы пассажиров, направляющихся в Хорватию, и затем продавать их людям, которые не хотят стоять в очередях.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жертвы мошенников

    Габриель также рассказывает, что некоторые таксисты и водители автобусов берут с беженцев плату за поездку в Хорватию, однако затем высаживают их в сербских городах под предлогом того, что им нужно оформить документы в несуществующих регистрационных центрах. Пытаясь помочь беженцам не стать жертвой мошенников, Габриель разместила у входа в лагерь в Прешево табличку с основной информацией.

  • Беженцы на Балканах

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Разбой на дорогах

    По словам других волонтеров, им угрожали смертельной расправой за то, что они направляли беженцев к автобусам и советовали избегать потенциально опасных таксистов. По словам волонтера из Прешево Александера Травелле, на прошлой неделе таксист, угрожая пистолетом, ограбил семью из пяти человек, предварительно взяв с каждого по 80 евро за проезд до Хорватии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Взятки полицейским

    Лиридон Бизазли признается, что платит полицейским 100 евро в неделю за то, чтобы ему позволили продавать билеты у лагеря беженцев в Прешево. "Просто дайте им то, чего они хотят, и они оставят вас в покое", - говорит он. Другие волонтеры также видели, как таксисты давали взятки сотрудникам полиции. "Но это не означает, что все полицейские берут взятки", - пояснил один из волонтеров.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Мест нет, за редким исключением

    По мере того как погода становиться все холоднее, гостиницы, расположенные на пути беженцев, размещают все больше мигрантов. По словам волонтеров, владельцы гостиниц крайне избирательны в выборе клиентов. Одноместные номера пользуются все большим спросом, и отели часто отказываются принимать беженцев, если те не в состоянии заплатить более высокую цену.

    Автор: Диего Куполо, Сербия


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