 Парламент Венгрии одобрил расширение полномочий правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2020

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Европа

Парламент Венгрии одобрил расширение полномочий правительства

Правительство Виктора Орбана получает расширенные полномочия на время режима ЧС, введенного в Венгрии из-за пандемии COVID-19. Правозащитники опасаются усиления давления на независимые СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото из архива)

Парламент Венгрии в понедельник, 30 марта, одобрил законопроект, наделяющий правительство Виктора Орбана расширенными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации. Принятие документа поддержали 137 депутатов, 53 выступили против, никто не воздержался.

Законопроект, в числе прочего, разрешает правительству применять "иные исключительные меры" в борьбе с пандемией заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, документ предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.

Совет Европы и управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже раскритиковали законопроект. Венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.

Правозащитники: премьер Венгрии пытается "заткнуть рот" независимым СМИ

Правозащитная организация "Репортеры без границ" выступила с жесткой критикой законопроекта. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). Документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам", считает правозащитник.

По его словам, Евросоюзу следует объяснить Венгрии, что в нынешнем виде законопроект "абсолютно неприемлем". В противном случае защите основных прав и борьбе с пандемией в остальных странах ЕС грозит серьезный ущерб, подчеркивают "Репортеры без границ".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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