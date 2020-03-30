 Парламент Венгрии не ратифицировал конвенцию о борьбе с насилием против женщин | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2020

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Европа

Парламент Венгрии не ратифицировал конвенцию о борьбе с насилием против женщин

Депутаты правящей "ФИДЕС" поддержали позицию правительства, согласно которой конвенция якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии".

Парламент Венгрии

Парламент Венгрии

Государственное собрание - парламент Венгрии - отказался ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии, известную также как Стамбульская конвенция. Депутаты "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьера Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии поддержали во вторник, 5 мая, позицию правительства, согласно которой этот документ якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии" и "нелегальную иммиграцию".

По версии членов "ФИДЕС", действующего законодательства вполне достаточно, чтобы защитить женщин. Парламентарии также отказались от обязателтьства принимать мигрантов и беженцев, которые преследуются из-за их сексуальной ориентации или пола.

Конвенция, принятая в Стамбуле всеми 47 странами - членами Совета Европы 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием, при этом ратифицировали и подписали ее 34 государства, еще 11 подписали, но не ратифицировали. В документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны также создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.

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    Автор: Никита Баталов


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