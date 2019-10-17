 Парламентская кампания в Беларуси: как власти отсекают от участия оппозицию | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 24.10.2019

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Беларусь

Парламентская кампания в Беларуси: как власти отсекают от участия оппозицию

За месяц до выборов в парламент Беларуси уже ясно, что неугодные властям кандидаты туда не попадут. Как это достигается, DW объясняет на примере Гомеля, второго по численности города страны.

Бигборд с информацией о парламентских выборах в Беларуси

Парламентские выборы в Беларуси, назначенные на 17 ноября, вступают в самую горячую фазу. Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва завершена, начался этап агитации. На 110 депутатских мандатов претендует 560 кандидатов - столько их зарегистрировали избирательные комиссии. Еще 143 человека не прошли эту процедуру.

Депутаты нижней палаты парламента в Беларуси избираются по мажоритарной системе, что позволяет властям не допускать попадания туда неугодных им лиц, указывают наблюдатели. Как это делается, корреспондент DW выяснял в полумиллионном Гомеле - втором по величине городе страны.

Желающих стать депутатами Палаты представителей хватает

Белорусский парламент - не самый инициативный. Известно, что законопроекты для него, как правило, готовит администрация президента, а депутаты лишь их одобряют. Тем не менее, отмечает юрист Леонид Судаленко, занимающийся долгосрочным наблюдением в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы", все этапы гонки проходят шумно.

Леонид Судаленко

Леонид Судаленко

В Гомеле имели место и нападение неизвестного на пикет оппозиционера, сопровождавшееся срыванием плакатов, и перфоманс фермера-блогера, который приехал собирать подписи на тракторе, и даже появление инициативных групп от сообщества граждан, утверждавших, что СССР до сих пор существует.

Кстати, в последнем случае кандидата даже в итоге зарегистрировали. Это люди, называющие себя гражданами БССР и живущие, по выражению Судаленко, "в своем космосе". На депутатский мандат в областном центре в среднем претендуют пять, а то и шесть кандидатов, рассказывает наблюдатель. Избиркомы, по его словам, регистрировали всех, кто хотел выдвинуться, лишь точечно отсеивая сильных претендентов от оппозиции.

Плакат с информацией о выборах в парламент Беларуси

Посетителям этого магазина не позволят забыть о парламентских выборах

Особенностью нынешней кампании можно считать конкуренцию среди провластных кандидатов, продолжает Леонид Судаленко. В некоторых округах их по двое - как правило, выдвинутых от трудового коллектива либо от Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), о которой в межвыборный период ничего не слышно. Теперь даже кандидатов от Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ), которая также поддерживает действующего президента, можно считать новой оппозицией.

Зеленый свет молодым и неопытным оппозиционерам

Что же касается реальных оппонентов властей, то здесь, констатирует Судаленко, зеленый свет был дан молодому поколению оппозиционеров - известных политиков отсекли от выборов достаточно жестко, иногда обнажая проблемы белорусского избирательного законодательства. В статье 69-й Конституции Беларуси говорится, что кандидатов могут выдвигать общественные объединения, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей, поясняет Судаленко.

Татьяна Каневская

Татьяна Каневская

А вот Избирательный кодекс такого права общественным объединениям уже не дает - только политическим партиям. Из-за этой коллизии, например, выбыл из борьбы известный активист оппозиционного "Движения за свободу". И таких проволочек, сетует Судаленко, множество.

Нынешняя парламентская кампания ознаменовалась политическим дебютом активисток инициативы "Матери-328", объединяющей родителей тех граждан, которые были осуждены по статье 328-й УК ("незаконный оборот наркотиков"). Представительница инициативы Татьяна Каневская сначала собирала подписи, но в итоге сама выдвинулась от оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) и была зарегистрирована кандидатом.

А ее коллеги, которые, по их словам, ранее "дистанцировались от политики", сдали подписи избирателей, но не прошли регистрацию - как было сказано в избиркомах, из-за ошибок в подписных листах. Хотя понятно, уверена Каневская, что власти просто не хотят иметь дело с матерями, готовыми на отчаянные шаги вроде голодовки протеста .

Буклеты для независимых наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси

Буклеты для независимых наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси

В парламенте Татьяна Каневская хотела бы представить законопроект о реформе судебной системы, подготовленный юристами инициативы. Для "Матерей-328", вспоминает она, все начиналось с борьбы за их детей, попавших в беду, но им вскоре стало понятно, что в Беларуси нет ни справедливого суда, ни действующей правоохранительной системы. Правда, свои шансы стать депутатом Татьяна Каневская оценивает как минимальные.

Участие в парламентской кампании ради бесплатной агитации

А один из ветеранов демократического движения Гомельщины Владимир Кацора - он также зарегистрирован как кандидат от ОГП - открыто заявляет, что вероятность его депутатства равна нулю. "Но 13 ноября я сниму свою кандидатуру с выборов, и пусть вычеркивают вручную мою фамилию из бюллетеней", - делится планами Кацора.

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Еще на этапе формирования избирательных комиссий, поясняет политик, ОГП выдвинула в них своих представителей. Раньше один-два оппозиционера туда попадали, но в нынешнем году не прошел никто. Отсюда, указывает Кацора, следует вывод, что никто честно голоса считать не собирается, а значит, участие в таком процессе неприемлемо.

В планах оппозиционера лишь проведение максимального количества партийных пикетов и встреч с гражданами. Избирательная кампания дает право делать это бесплатно, что для Беларуси с начала 2019 года стало актуальной проблемой из-за неподъемных расходов, связанных с оплатой услуг милиции, медиков и ЖКХ.

Ситуация в Гомеле иллюстрирует происходящее по всей стране, полагает национальный координатор кампании по наблюдению "Право выбора" Александр Силков. В рамках кампании, объединившей усилия восьми оппозиционных партий и организаций, в участковые комиссии было выдвинуто 458 человек, из которых утвердили кандидатуру лишь одного. "Теперь избирательные комиссии могут творить что угодно, и нынешние выборы уже демонстрируют ухудшение ситуации по сравнению с предыдущими годами", - считает Александр Силков.

Но для ОБСЕ, продолжает он, власти хотят "изобразить демократию", в этом и есть смысл выдвижения в каждом округе по два провластных кандидата, которые до последнего не будут знать, на кого из них сделана ставка. Это, по выражению Силкова, безопасный процесс для власти, ведь тех, кто собрал подписи, показав тем самым поддержку общества, избиркомы жестко срезали, а выдвиженцы от партий на победу не рассчитывают.

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    Автор: Александра Богуславская


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