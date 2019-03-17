 Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану | Новости из Германии о Европе | DW | 10.08.2019

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Европа

Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану

Франция отвергла обвинения Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Тегерана.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан

Франция отвергла обвинения президента США Дональда Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Ирана.

Соответствующее заявление в пятницу, 9 августа, сделал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Контекст

Палата представителей Конгресса США приняла поправку, разрешающую финансировать военные операции против Ирана лишь в целях самозащиты. В то же время аналогичный законопроект не прошел в Сенате. (13.07.2019)

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

Таким образом он отреагировал на комментарий Трампа, возложившего ответственность на французского президента Эмманюэля Макрона за попытки играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Парижу "не нужно разрешение", чтобы излагать свою позицию по Ирану, подчеркнул Ле Дриан. Он добавил, что Франция выступает за мир и безопасность в ближневосточном регионе и придерживается стратегии деэскалации.

Предотвратить эскалацию

Глава МИД указал, что ответом на недавний рост напряженности должны стать "политические инициативы по поиску условий для диалога". Как отметил министр, Макрон совместно с партнерами работает над решением именно этой задачи. "Конечно, он информирует американские власти", - подчеркнул Ле Дриан. "Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - добавил он.

Президент Трамп 8 августа выразил мнение, что Иран "испытывает серьезные финансовые затруднения". По утверждению главы американского государства, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, "однако получает противоречивые сигналы от всех тех, кто необоснованно нас представляет, включая президента Франции Макрона".

США создают военную коалицию

В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции.

 Формирование международной коалиции для защиты торгового судоходства последовало за серией инцидентов, произошедших в Ормузском проливе. За последние несколько месяцев в проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, был совершен ряд нападений на нефтяные танкеры . США обвиняют в случившемся Иран, Тегеран свою вину отрицает.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. Последовавшие за этим санкции в отношении нефтяного и банковского секторов  преследуют целью принудить Исламскую Республику к заключению новой сделки на более жестких условиях.

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    Автор: Наталья Позднякова


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