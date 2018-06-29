 Париж и Рим призвали создать механизм распределения беженцев в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2019

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Европа

Париж и Рим призвали создать механизм распределения беженцев в ЕС

Каждое государство Евросоюза должно в определенной степени участвовать в распределении мигрантов или платить штраф, заявил Эмманюэль Макрон после встречи с Джузеппе Конте.

Эмманюэль Макрон, Джузеппе Конте и флаги ЕС, Италии и Франции

Эмманюэль Макрон и Джузеппе Конте, 18 сентября 2019 года

Париж и Рим высказались за создание механизма распределения беженцев в Европейском Союзе. Если государство уклоняется от участия в распределении, его следует штрафовать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в среду, 18 сентября. По словам французского президента, все страны-члены Евросоюза должны "тем или иным способом" участвовать в принятии мигрантов либо платить штраф.

Контекст

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах. (11.12.2018)

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

При этом Макрон и Конте выступили за "эффективное" возвращение на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза.

При прежнем правительстве Италии в отношениях Парижа и Рима наметился кризис. Макрон обвинял итальянскую сторону в "цинизме" и "безответственности", поскольку из-за рестриктивной политики тогдашнего главы МВД Маттео Сальвини Италия неоднократно отказывалась пускать в свои порты спасательные суда с мигрантами.

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