Париж и Рим призвали создать механизм распределения беженцев в ЕС

Париж и Рим высказались за создание механизма распределения беженцев в Европейском Союзе. Если государство уклоняется от участия в распределении, его следует штрафовать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в среду, 18 сентября. По словам французского президента, все страны-члены Евросоюза должны "тем или иным способом" участвовать в принятии мигрантов либо платить штраф.

При этом Макрон и Конте выступили за "эффективное" возвращение на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза.

При прежнем правительстве Италии в отношениях Парижа и Рима наметился кризис. Макрон обвинял итальянскую сторону в "цинизме" и "безответственности", поскольку из-за рестриктивной политики тогдашнего главы МВД Маттео Сальвини Италия неоднократно отказывалась пускать в свои порты спасательные суда с мигрантами.

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