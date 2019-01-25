Паралимпийский комитет лишил Малайзию ЧМ по плаванию из-за отказа Израилю

Международный паралимпийский комитет (МПК) лишил Малайзию права проведения чемпионата мира по плаванию из-за отказа предоставить гарантии выступления спортсменам из Израиля. Соответствующее решение было принято на специальном заседании руководства МПК в Лондоне в воскресенье, 27 января, сообщает пресс-служба организации.

"Каждый чемпионат мира должен предоставить всем нациям и всем квалифицировавшимся спортсменам возможность участвовать в соревнованиях в условиях безопасности и отсутствия дискриминации. Если организаторы исключает спортсменов из определенной страны по политическим мотивам, то у нас нет иного выбора - мы должны искать новое место проведения турнира", - заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Как следует из сообщения, МВД Малайзии не дает гарантии безопасности израильским паралимпийцам. В то же время, согласно положениям МПК, непременными условиями проведения любого турнира под эгидой организации является безусловное разрешение на въезд в страну всех членов делегаций, подъем государственных флагов и исполнение гимнов стран-участниц. МПК отмечает, что власти Малайзии согласились гарантировать выполнение всех этих условия, когда в сентябре 2017 года получили право на проведение чемпионата мира. "Однако после этого в стране произошла смена правительства и к власти пришли люди, исповедующие другие идеи. Но политика и спорт не должны смешиваться", - заявил Парсонс.

Чемпионат мира по плаванию должен был пройти с 29 июля по 4 августа в малайзийском Кучинге. Новое место проведения турнира, который, кроме всего должен стать отборочным этапом к Паралимпиаде-2020 в Токио, пока не определено.

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