Папа римский призывает к защите беженцев и миру в Венесуэле

Папа римский Франциск считает, что одной из важных задач церкви является помощь верующим в преодолении "страхов и недоверия" в отношении мигрантов. Об этом понтифик заявил в четверг, 24 января, выступая в Панаме, куда он прибыл для участия во Всемирном дне католической молодежи. Церковь, отметил папа, может и должна стать посредником в диалоге с мигрантами. "Принять, защитить, помочь и интегрировать" - так необходимо, по утверждению главы католической церкви, вести работу с мигрантами. Миграционный кризис, затронул не только Европу, но и Америку. С октября многочисленные группы мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, покинувшие родные места из-за нищеты и насилия, пытаются через мексиканскую границу попасть в США. Они сталкиваются не только с противодействием властей США, но и с враждебным отношением к ним местного населения.

Понтифик указал и на ряд острых социальных проблем в странах Центральной и Южной Америки. Одна из них - отсутствие перспектив для большей части молодых людей, что толкает их на путь преступности. Насилие по гендерному признаку, приводит к тому, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна ежедневно, в среднем, погибает 12 женщин. Папа призвал также политиков к борьбе со всеми формами коррупции.

Папа молится за народ Венесуэлы

В своей речи в стенах панамского МИДа Франциск уделил внимание и ситуации в Венесуэле. "Папа Римский особенно внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и молится за жертв столкновений и весь венесуэльский народ", - заявил в четверг журналистам временный глава службы печати Ватикана Алессандро Джизотти. "Святой престол поддерживает все усилия, которые помогают спасти население от дальнейших страданий", - говорится в заявлении. Франциск неоднократно говорил, что ватиканская дипломатия ищет пути примирения в венесуэльском обществе.

Тем временем ситуация в Венесуэле продолжает обостряться. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя главой венесуэльского государства, и охарактеризовал действия нынешнего президента Николаса Мадуро как нелегитимные. Ситуация в стране станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН.

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