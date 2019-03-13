 Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2019

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Мир

Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах

Священникам недопустимо скрывать случаи домогательств или их попыток, заявили в Ватикане. Указ главы Святого престола вступит в силу 1 июня.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск обязал священнослужителей сообщать о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов. Об этом говорится в сообщении Святого престола, обнародованном в четверг, 9 мая. При этом указ, который вступит в силу 1 июня, не обязывает уведомлять власти о подобных инцидентах.

Необходим диалог с пострадавшими от домогательств

В конце января широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время исповеди. Ранее Вагнер сообщила в Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.

Контекст

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В большинстве случаев сексуального насилия со стороны церковных лиц между преступником и жертвой был телесный контакт. Часто жертвы жаловались на психологические, социальные и физические последствия. (27.06.2016)

В феврале понтифик заявил о необходимости диалога с пострадавшими от сексуального насилия священников. "Церковь должна прислушаться к жертвам", - подчеркнул Франциск на открытии кризисной встречи председателей национальных епископских конференций в Ватикане.

Лишение свободы за насилие над несовершеннолетними

В марте влиятельный архиепископ Лиона, кардинал Филипп Барбарен, был признан виновным в сокрытии фактов домогательства одного из священников к несовершеннолетним. Барбарена приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

В том же месяце бывший префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними в 1996-1997 годах, когда он являлся епископом-помощником Мельбурна.

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    Автор: Никита Баталов


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Хештег #MeToo против сексуального насилия

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение Святого престола

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