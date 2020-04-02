Паника на рынке нефти. СМИ Германии об "историческом обвале"

Сначала отрицательные цены на американский сорт WTI, затем падение Brent до уровня 2001 года. Немецкая пресса о специфике фьючерсных контрактов, "лузере Трампе" и "провале ОПЕК+".
"Исторический обвал нефтяных цен в понедельник вечером продолжал и во вторник тянуть в бездну сырьевые рынки. Цены июньских контрактов на американскую нефть рухнули более чем на 40 процентов примерно до 11 долларов за баррель. Североморский сорт Brent в ходе торгов падал примерно на 30 процентов до 18 долларов", - сообщил днем 21 апреля сайт немецкой экономической газеты Handelsblatt.
Отрицательные цены на американскую нефть: такого еще не было
Focus Money, биржевой сайт интернет-портала информационного еженедельника Focus, в статье под заголовком "Хаос на рынке нефти" напомнил: котировки Brent упали ниже 20 долларов впервые с 2001 года. Впрочем, добавил автор, "это ничто по сравнению с обвалом цен на американскую нефть в понедельник". То была, по его выражению, "невиданная прежде рыночная аномалия".
Вечером 20 апреля биржевые котировки эталонного американского сорта WTI, действительно, впервые в истории не только упали на торгах в США ниже нуля, но и опустились до минус 40 долларов за баррель. Рассказывая об этом, некоторые немецкие СМИ употребили выражение "коллапс нефтяного рынка".
Однако другие их поправили: беспрецедентный обвал котировок во многом связан со спецификой торговли фьючерсными контрактами, так что это еще не полный коллапс, скорее - его предвестник. Но в любом случае - признак крайне неблагополучной ситуации в отрасли, страдающей от широкомасштабного глобального перепроизводства нефти в условиях небывалого сокращения спроса не нее.
"Да, одна из цен на нефть отрицательная. Нет, нефть еще не обесценилась". Такой несколько громоздкий, но сразу же проясняющий суть случившегося заголовок дал своей публикации крупный информационный портал heise.de, специализирующийся на экономических и технологических темах. Автор статьи назвал двух виновников беспрецедентной отрицательной цены на нефть: коронавирус и биржевые спекулянты.
Фьючерсные контракты на WTI: особенности биржевого инструмента
В минус, пояснило интернет-издание, ушли ведь котировки только тех находящихся в обращении с ноября 2014 года фьючерсов, которые предполагают получение в мае 2020 года в штате Оклахома физических объемов нефти. Однако обычно "большинство покупателей фьючерсных контрактов вовсе не собирается на самом деле забирать нефть. Они приобретают эти "ценные бумаги" с намерением позднее их кому-нибудь перепродать подороже".
20 апреля был предпоследний день торгов майскими контрактами на WTI, во вторник их срок истекал - и держателям бумаг предстояло получать и вывозить реальные баррели. Поэтому все те, у кого на это не было ни желания, ни возможности, выставили контракты на продажу. В нормальных условиях сбалансированного спроса и предложения покупатели всегда находятся.
"Однако из-за пандемии коронавируса резко снизился спрос на горючее и другие нефтепродукты", - напомнил heise.de. Одновременно возможностей хранить сырую нефть все меньше и меньше, многие резервуары и даже используемые в качестве хранилищ танкеры уже заполнены. Поэтому спроса на майские контракты не оказалось, и их обладатели были вынуждены в панике сбрасывать бумаги по любой цене и даже приплачивать тем, кто согласиться с отгрузкой ему физической нефти.
Обвал июньских контрактов и котировок Brent
Так что же, нефть уже даром никому не нужна, ее покупателям теперь приплачивать приходится? Нет, спотовые цены, по которым из рук в руки переходит реальный товар, на нефтяном рынке США по-прежнему находятся в положительной зоне, как и фьючерсные контракты на июнь, которые стоят больше 20 долларов, отметил интернет-портал heise.de утром во вторник. Но уже через несколько часов эти котировки рухнули примерно на 40 процентов.
Так что через месяц, в конце мая, наблюдавшийся сейчас впервые "странный эффект" с отрицательной ценой на американский WTI (который не распространился на более важный в качестве международного эталона европейский сорт Brent) может повториться, предупредила на своем сайте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Многое, по ее мнению, будет зависеть от того, насколько вырастут к тому времени расходы на хранение нефти.
Во всяком случае, "некоторым производителям будет дешевле приплачивать за сбыт нефти, чем останавливать добычу из скважин, восстановить работу которых потом, возможно, уже не получится". Ведь "если скважина начала давать нефть, то остановить ее уже не просто, скорее это удается при производстве сланцевой нефти", - пояснила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Провал Дональда Трампа и сделки ОПЕК+
Падение котировок WTI ниже нуля стало, по мнению Die Welt, "провалом сырьевой отрасли США и Дональда Трампа". "Президент пошел на рискованную сделку - и проиграл", - написала газета утром во вторник, еще до обрушения котировок июньских контрактов, в статье под заголовком "Мастер сделок Трамп теперь выглядит лузером".
Ее автор напомнил о том, как президент США, пытающийся помочь американской нефтяной промышленности, которая активно поддерживает его избирательную кампанию, только что содействовал новой сделке ОПЕК+: "Трамп договорился с Мухаммедом бен Сальманом, кронпринцем Саудовской Аравии и властелином ОПЕК, и Владимиром Путиным о сокращении добычи на десять процентов".
Это был, по словам Die Welt, необычный шаг. "Америка и Россия, Трамп и Путин, объединяются, чтобы спасти нефть. Но это ничего не дало. WTI рухнул. И Трамп, который часто хвастается тем, что он мастер сделок (Dealmaker), выглядит теперь как лузер".
К схожему выводу приходит и Focus Money: "Содействие сделке ОПЕК+ Трамп больше не сможет выдавать за свою победу". Тем более, что единственной страной, которая крупно выиграет от кризиса нефтяного рынка, станет Китай. А Китай хозяин Белого дома провозгласил своим основным противником. "Поражение Трампа делает Китай тайным победителем, - считает Focus Money, - ведь Поднебесная является крупнейшим в мире импортером нефти".
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