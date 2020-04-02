 Паника на рынке нефти. СМИ Германии об ″историческом обвале″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Паника на рынке нефти. СМИ Германии об "историческом обвале"

Сначала отрицательные цены на американский сорт WTI, затем падение Brent до уровня 2001 года. Немецкая пресса о специфике фьючерсных контрактов, "лузере Трампе" и "провале ОПЕК+".

Добыча нефти на фоне цифр 0 долларов за баррель

"Исторический обвал нефтяных цен в понедельник вечером продолжал и во вторник тянуть в бездну сырьевые рынки. Цены июньских контрактов на американскую нефть рухнули более чем на 40 процентов примерно до 11 долларов за баррель. Североморский сорт Brent в ходе торгов падал примерно на 30 процентов до 18 долларов", - сообщил днем 21 апреля сайт немецкой экономической газеты Handelsblatt.

Отрицательные цены на американскую нефть: такого еще не было

Focus Money, биржевой сайт интернет-портала информационного еженедельника Focus, в статье под заголовком "Хаос на рынке нефти" напомнил: котировки Brent упали ниже 20 долларов впервые с 2001 года. Впрочем, добавил автор, "это ничто по сравнению с обвалом цен на американскую нефть в понедельник". То была, по его выражению, "невиданная прежде рыночная аномалия".   

На нью-йоркской бирже

На нью-йоркской бирже

Вечером 20 апреля биржевые котировки эталонного американского сорта WTI, действительно, впервые в истории не только упали на торгах в США ниже нуля, но и опустились до минус 40 долларов за баррель. Рассказывая об этом, некоторые немецкие СМИ употребили выражение "коллапс нефтяного рынка".

Однако другие их поправили: беспрецедентный обвал котировок во многом связан со спецификой торговли фьючерсными контрактами, так что это еще не полный коллапс, скорее - его предвестник. Но в любом случае - признак крайне неблагополучной ситуации в отрасли, страдающей от широкомасштабного глобального перепроизводства нефти в условиях небывалого сокращения спроса не нее.

"Да, одна из цен на нефть отрицательная. Нет, нефть еще не обесценилась". Такой несколько громоздкий, но сразу же проясняющий суть случившегося заголовок дал своей публикации крупный информационный портал heise.de, специализирующийся на экономических и технологических темах. Автор статьи назвал двух виновников беспрецедентной отрицательной цены на нефть: коронавирус и биржевые спекулянты.

Фьючерсные контракты на WTI: особенности биржевого инструмента

В минус, пояснило интернет-издание, ушли ведь котировки только тех находящихся в обращении с ноября 2014 года фьючерсов, которые предполагают получение в мае 2020 года в штате Оклахома физических объемов нефти. Однако обычно "большинство покупателей фьючерсных контрактов вовсе не собирается на самом деле забирать нефть. Они приобретают эти "ценные бумаги" с намерением позднее их кому-нибудь перепродать подороже".

Брокер смотрит на экран телевизора

Брокеры в панике

20 апреля был предпоследний день торгов майскими контрактами на WTI, во вторник их срок истекал - и держателям бумаг предстояло получать и вывозить реальные баррели. Поэтому все те, у кого на это не было ни желания, ни возможности, выставили контракты на продажу. В нормальных условиях сбалансированного спроса и предложения покупатели всегда находятся.

"Однако из-за пандемии коронавируса резко снизился спрос на горючее и другие нефтепродукты", - напомнил heise.de. Одновременно возможностей хранить сырую нефть все меньше и меньше, многие резервуары и даже используемые в качестве хранилищ танкеры уже заполнены. Поэтому спроса на майские контракты не оказалось, и их обладатели были вынуждены в панике сбрасывать бумаги по любой цене и даже приплачивать тем, кто согласиться с отгрузкой ему физической нефти.

Обвал июньских контрактов и котировок Brent

Так что же, нефть уже даром никому не нужна, ее покупателям теперь приплачивать приходится? Нет, спотовые цены, по которым из рук в руки переходит реальный товар, на нефтяном рынке США по-прежнему находятся в положительной зоне, как и фьючерсные контракты на июнь, которые стоят больше 20 долларов, отметил интернет-портал heise.de утром во вторник. Но уже через несколько часов эти котировки рухнули примерно на 40 процентов.

Цены на различные сорта бензина и дизтопливо на немецкой бензоколонке

Такими низкими цены на бензин в Германии были очень давно

Так что через месяц, в конце мая, наблюдавшийся сейчас впервые "странный эффект" с отрицательной ценой на американский WTI (который не распространился на более важный в качестве международного эталона европейский сорт Brent) может повториться, предупредила на своем сайте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Многое, по ее мнению, будет зависеть от того, насколько вырастут к тому времени расходы на хранение нефти.

Во всяком случае, "некоторым производителям будет дешевле приплачивать за сбыт нефти, чем останавливать добычу из скважин, восстановить работу которых потом, возможно, уже не получится". Ведь "если скважина начала давать нефть, то остановить ее уже не просто, скорее это удается при производстве сланцевой нефти", - пояснила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Провал Дональда Трампа и сделки ОПЕК+

Падение котировок WTI ниже нуля стало, по мнению Die Welt, "провалом сырьевой отрасли США и Дональда Трампа". "Президент пошел на рискованную сделку - и проиграл", - написала газета утром во вторник, еще до обрушения котировок июньских контрактов, в статье под заголовком "Мастер сделок Трамп теперь выглядит лузером".

Ее автор напомнил о том, как президент США, пытающийся помочь американской нефтяной промышленности, которая активно поддерживает его избирательную кампанию, только что содействовал новой сделке ОПЕК+: "Трамп договорился с Мухаммедом бен Сальманом, кронпринцем Саудовской Аравии и властелином ОПЕК, и Владимиром Путиным о сокращении добычи на десять процентов".

Это был, по словам Die Welt, необычный шаг. "Америка и Россия, Трамп и Путин, объединяются, чтобы спасти нефть. Но это ничего не дало. WTI рухнул. И Трамп, который часто хвастается тем, что он мастер сделок (Dealmaker), выглядит теперь как лузер".      

К схожему выводу приходит и Focus Money: "Содействие сделке ОПЕК+ Трамп больше не сможет выдавать за свою победу". Тем более, что единственной страной, которая крупно выиграет от кризиса нефтяного рынка, станет Китай. А Китай хозяин Белого дома провозгласил своим основным противником. "Поражение Трампа делает Китай тайным победителем, - считает Focus Money, - ведь Поднебесная является крупнейшим в мире импортером нефти".

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков



Смотреть видео 02:28

Нефтяной просчет Владимира Путина

Аудио- и видеофайлы по теме

Нефтяная война: сложное положение Кремля, ультиматум саудитов и твит Трампа. DW Новости  

Нефтяная война и ее последствия для России, Саудовской Аравии и США  

Также по теме

Präsident Donald Trump

Твиты Трампа вызвали скачок цен на нефть и опровержение Кремля 02.04.2020

Трамп поведал о разговоре Путина с саудовским наследным принцем. Кремль опроверг эту информацию, однако цены на нефть подскочили более чем на 30 процентов.

Symbolbild - Erdöl - Bahrain

Эр-Рияд отверг обвинения Путина в развале сделки по нефти 04.04.2020

Экстренный саммит стран ОПЕК+ перенесен на несколько дней. Его участники взяли дополнительное время на переговоры по поводу объемов сокращения добычи нефти.

USA Weißes Haus Washington

WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть 19.03.2020

США могут вмешаться в ценовую войну РФ и Саудовской Аравии на рынке нефти. Вашингтон хочет стабилизировать цены, одна из мер - санкции в отношении России, пишет The Wall Street Journal.

Реклама

Самые читаемые сегодня

К белорусам, протестовавшим против интеграции с РФ, пришли за имуществом  

Трамп торгуется с Сеулом о стоимости американской защиты  

Комментарий: Навальный начал играть на поле Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно