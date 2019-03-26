 Палата представителей США подала иск против Трампа из-за стены | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2019

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Мир

Палата представителей США подала иск против Трампа из-за стены

Нижняя палата Конгресса США подала в суд на Трампа за то, что он ввел режим ЧС, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Палата представителей США подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране, к которому он прибег, чтобы получить в обход Конгресса финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

Контекст

Выступая с посланием к нации в Конгрессе США, президент Трамп призывал к компромиссам и согласию. Но проблема в том, что Трамп - последний человек, который готов к этому, полагает обозреватель DW. (06.02.2019)

"Мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерр. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. (19.02.2019)

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

"Администрация (Трампа. - Ред.) пренебрегла основополагающим принципом разделения властей и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", - говорится в тексте иска.

20 штатов ходатайствуют о запрете на финансирование стены

В тот же день 20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование Трампом средств для возведения приграничной стены до тех пор, пока не будет рассмотрен их коллективный иск. Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором тоже содержится жалоба на решение президента ввести режим ЧС для финансирования стены.

21 декабря 2018 года Конгресс США не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом, требовавшим выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Конгрессмены согласились выделить на эти цели лишь 1,4 млрд. Этот спор привел к самому длительному "шатдауну" в истории США - прекращению работы ряда федеральных учреждений из-за отсутствия финансирования. "Шатдаун" продолжался 35 дней до 25 января.

После того как конгрессмены в очередной раз не согласились с требованиями Трампа, 15 февраля он подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации. В марте стало известно, что благодаря режиму ЧС президент США намерен получить уже более 8 млрд долларов для строительства стены.

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  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

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    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 02:43

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа

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"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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Пресс-релиз Пелоси

Ходатайство 20 штатов

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа  

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

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